ننشر المستندات المطلوبة للتقدم لـ وظائف المدارس المصرية اليابانية

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن المستندات المطلوبة لـ التقدم لـ وظائف المدارس المصرية اليابانية.







ووفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم بشكل رسمي، تتمثل المستندات المطلوبة لوظائف المدارس المصرية اليابانية في:

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صحيفة الحالة الجنائية لكل متقدم خالية من عقوبات أو اتهامات مخلة بالشرفبيان بالجهات التي عمل بها المتقدم موضحا فيه ] اسم الجهة – عنوانها – شخص يمكن الرجوع إليه موضحا ( اسم الشخص – وظيفة – رقم هاتفه – بريده الإلكتروني).بالنسبة للعاملين بوزارة التربية والتعليم فيقدم بالإضافة إلى المستندات سالفة الذكر المستندات التالية: صحيفة أحوال حديثة خالية من الجزاءات، وتقرير كفاية بدرجة ممتاز عن آخر عامين علي أن يتم التعاقد معه وفقا للقواعد والشروط المقررة للإجازات الخاصة المقررة في هذا الشأن.يجب تقديم نسخة أصلية أو صورة طبق الأصل من الشهادات العلمية أو شهادات الخبرة عند طلبها، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمسائلة القانونية والاستبعاد نهائيا دون الرجوع علي الوزارة بأي حق قانوني.txtننشر جدول وظائف المدارس المصرية اليابانية .. وشروط السن والخبرات المطلوبةtxtننشر خريطة أماكن المدارس المصرية اليابانية المقرر افتتاحها العام الدراسي القادمكل متقدم له فرصة واحدة للتقدم يجب أن يتم استغلالها أفضل استغلال لأنه بمجرد انتهاء التسجيل والضغط على زر “حفظ” وظهور رسالة “تم التسجيل بنجاح” يكون قد استنفذت الفرصة الوحيدة للمتقدم وأي محاولة لتقديم بيانات مغلوطة سوف يتم الاستبعاد نهائيا وذلك حتى تتاح الفرص للجميع بسهولة ووفقا لمبدأ تكافؤ الفرص.سيتم التعاقد مع من اجتاز الاختبارات وفقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003.كل مدرسة وحدة منفصلة عن الأخرى ولا يجوز التقدم لمدرستين أو النقل بين المدارس.وشددت وزارة التربية والتعليم على أنه سيكون لها الحق، في عدم قبول طلب انضمام المتقدم للعمل بـ المدارس المصرية اليابانية، دون إبداء أسباب.وكانت قد فتحت وزارة التربية والتعليم الجمعة الموافق 9 أبريل 2021 ، باب التقديم في وظائف المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي القادم 2021/2022، ومن المقرر أن يستمر باب التقديم مفتوحا لمدة 15 يوما، إلكترونيا عبر الرابط التاليhttps://ejsadm.moe.gov.egوأضافت وزارة التربية والتعليم، أن الوظائف المتاح التقدم إليها هي :"مدير مدرسة، ووكيل مدرسة، ومعلم فصل رياض أطفال أ / ب، ومعلم (Math)، ومعلم (Science)، ومعلم لغة عربية، ومعلم لغة إنجليزية، ومعلم تربية رياضية، ومعلم تربية فنية، ومعلم تربية موسيقية، ومعلم غرفة مصادر "أطفال احتياجات خاصة"، وأخصائي نفسي، وأخصائي اجتماعي، وأخصائي مكتبات، ومعلم تكنولوجيا المعلومات ICT، ومعلم مادة المهارات المهنية.خطوات التقدم لوظائف المعلمين في المدارس المصرية اليابانية* ملء استمارة إلكترونية بالبيانات الشخصية والمؤهلات العلمية* الإجابة على الأسئلة التي تقيس مدى قدرة المتقدم على القيادة والتعليم والتعلم وتهيئة بيئة تعليمية للابتكار وحب التعلم وامتحان تحديد مستوي لغة إنجليزية.وشددت وزارة التربية والتعليم على المتقدمين بضرورة قراءة شروط التقدم المعلنة عبر الموقع الإلكتروني المذكور أعلاه قبل بدء إجراءات التسجيل والالتزام بها، ومن يخالف هذه الشروط يعرض نفسه للاستبعاد نهائيا ولن يكون له حق إعادة التسجيل أو الرجوع على الوزارة بأي حق قانونى.وطالبت وزارة التربية والتعليم المتقدمين بضرورة التأكد من خدمة الانترنت لديهم قبل بدء مراحل التسجيل، حيث سيكون لكل متقدم فرصة واحدة فقط للتسجيل ولن يسمح بإعادته مرة أخرى، بالإضافة إلي التأكد من تفعيل البريد الإلكتروني الشخصي وكتابته بطريقة صحيحة حيث أنه سيكون أداة التواصل في حالة اجتياز الاختبار وإرسال النتيجة.جدير بالذكر أن عدد المدارس المصرية اليابانية في العام الدراسي الجديد 2021/2022، سيبلغ 48 مدرسة داخل 25 محافظة.