آثار القاهرة : بدء اليوم الدراسي التاسعة صباحا .. وهذا موعد نهايته



كلية الاثار بجامعة القاهرة كلية الاثار بجامعة القاهرة

كشف الدكتور أحمد رجب عميد كلية الاثار بجامعة القاهرة، عن خطة الكلية خلال شهر رمضان ، من حيث كيفية تلقي الطلاب للمحاضرات ، وطرح المقررات الدراسية ، وكذلك موعد بدء وانتهاء اليوم الدراسي خلال الشهر الكريم .







وأوضح رجب خلال تصريحاته لموقع "صدى البلد" أنه سيتم طرح المحاضرات والمقررات الدراسية للطلاب بنفس خطة التعليم "الهجين" ، مع تقليص مدة وزمن المحاضرة وذلك بالنسبة للمحاضرات التي تطرح حضوريا في مقر الكلية ، لافتا إلى أنه بالنسبة للمحاضرات التي تطرح "أونلاين" ستكون بنفس الزمن والمدة .

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وأضاف ، أنه بالنسبة لطلاب مرحلة "البكالوريوس" فإنه من المقرر بدء اليوم الدراسي من الساعة التاسعة صباحا بدلا من الثامنة ، والانتهاء منه الساعة الثالثة عصرا .كما أن طلاب الدراسات العليا سيتم بدء اليوم الدراسي لهم من الساعة الواحدة والنصف ظهرا ، وحتى الرابعة والنصف عصرا ، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية المقررة من قبل وزارة الصحة .