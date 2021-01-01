آثار القاهرة : بدء اليوم الدراسي التاسعة صباحا .. وهذا موعد نهايته

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صورة الخبر: كلية الاثار بجامعة القاهرة
كلية الاثار بجامعة القاهرة

كشف الدكتور أحمد رجب عميد كلية الاثار بجامعة القاهرة، عن خطة الكلية خلال شهر رمضان ، من حيث كيفية تلقي الطلاب للمحاضرات ، وطرح المقررات الدراسية ، وكذلك موعد بدء وانتهاء اليوم الدراسي خلال الشهر الكريم .



وأوضح رجب خلال تصريحاته لموقع "صدى البلد" أنه سيتم طرح المحاضرات والمقررات الدراسية للطلاب بنفس خطة التعليم "الهجين" ، مع تقليص مدة وزمن المحاضرة وذلك بالنسبة للمحاضرات التي تطرح حضوريا في مقر الكلية ، لافتا إلى أنه بالنسبة للمحاضرات التي تطرح "أونلاين" ستكون بنفس الزمن والمدة .



وأضاف ، أنه بالنسبة لطلاب مرحلة "البكالوريوس" فإنه من المقرر بدء اليوم الدراسي من الساعة التاسعة صباحا بدلا من الثامنة ، والانتهاء منه الساعة الثالثة عصرا .



كما أن طلاب الدراسات العليا سيتم بدء اليوم الدراسي لهم من الساعة الواحدة والنصف ظهرا ، وحتى الرابعة والنصف عصرا ، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية المقررة من قبل وزارة الصحة .

المصدر: elbalad

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