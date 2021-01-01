كشف الدكتور أحمد رجب عميد كلية الاثار بجامعة القاهرة، عن خطة الكلية خلال شهر رمضان ، من حيث كيفية تلقي الطلاب للمحاضرات ، وطرح المقررات الدراسية ، وكذلك موعد بدء وانتهاء اليوم الدراسي خلال الشهر الكريم .
وأوضح رجب خلال تصريحاته لموقع "صدى البلد" أنه سيتم طرح المحاضرات والمقررات الدراسية للطلاب بنفس خطة التعليم "الهجين" ، مع تقليص مدة وزمن المحاضرة وذلك بالنسبة للمحاضرات التي تطرح حضوريا في مقر الكلية ، لافتا إلى أنه بالنسبة للمحاضرات التي تطرح "أونلاين" ستكون بنفس الزمن والمدة .
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التعليقات على آثار القاهرة : بدء اليوم الدراسي التاسعة صباحا .. وهذا موعد نهايته
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