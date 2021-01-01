علاج التهابات الحلق بـ 3 وصفات طبيعية



علاج التهابات الحلق علاج التهابات الحلق

يمكن علاج التهابات الحلق بعض الوصفات الطبيعية المتداولة فى الطب الشعبي بدون اللجوء الى الأدوية خاصة اذا كانت الحالة بسطية.







ومن أشهر هذه الوصفات علاج التهابات الحلق بالخل وعلى الرغم من عدم وجود بحث إكلينيكي لدعم هذا الأمر إلا أن هناك الكثير من الوصفات التى يؤكد الناس فاعليتها فى تخفيف الألم.

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قدم موقع “ mindbodygreen” اهم الوصفات الطبيعية التى تساعد فى علاج التهابات الحلق.خل التفاح والملحأولى وصفات علاج التهابات الحلق بالخل تتم بالطريقة التالية: يُمزج 1 ملعقة كبيرة من خل التفاح و 1 ملعقة صغيرة من الملح في كوب دافئ من الماء والغرغرة. افعل ذلك عدة مرات في اليوم ، أو حسب الحاجة.الخل والملح والعسلإذا كان الطعم الحمضي أكثر من اللازم ، أضف لمسة من العسل . يُمزج 1 ملعقة كبيرة من خل التفاح مع 1 ملعقة كبيرة من العسل و 1 ملعقة صغيرة من الملح في كوب دافئ من الماء والغرغرة.شاي خل التفاحما عليك سوى إضافة 1 ملعقة كبيرة من خل التفاح إلى المشروب العشبي المفضل لديك ، مثل الزنجبيل.ولكن إذا استمرت الحالة وقتا طويلا فيجب عدم الاكتفاء بوصفات علاج التهابات الحلق الطبيعية فلابد من الذهاب للطبيب وبدء العلاج بشكل سريع.