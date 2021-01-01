تعرف ماذا يحدث للجسم عند تناول شاى البابونج



شاى البابونج شاى البابونج

يمتلك البابونج عددا كبيرا من الفوائد الصحية ، التى يحصل عليها الجسم عند تناوله ، وبالرغم من ذلك معظم الناس لا يهتمون بوضعه فى قائمة المشروبات ، التى يتناولها بسبب عدم معرفتهم بهذه الفوائد.



ونقدم في هذه السطور ، أبرز فوائد البابونج الصحية وفقا لما ذكره موقع:"medicalnewstoday":



تقليل آلام الدورة الشهرية

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ربطت العديد من الدراسات، شاي البابونج بتقليل شدة تقلصات الدورة الشهرية، ووجدت دراسة أجريت عام 2010 ، على سبيل المثال ، أن تناول شاي البابونج لمدة شهر يمكن أن يقلل من آلام تقلصات الدورة الشهرية، وأبلغت النساء في الدراسة أيضًا عن قلق أقل وضيق مرتبط بآلام الدورة الشهرية .علاج مرض السكريوجدت بعض الدراسات، أن البابونج يمكن أن يخفض نسبة السكر في الدم لدى مرضى السكري،لا تظهر الأبحاث أن البابونج بديل قابل للتطبيق لأدوية مرض السكري ، ولكنه قد يكون مكملاً مفيدًا للعلاجات الحالية.و قد يمنع زيادة نسبة السكر في الدم ويقلل هذا التأثير من خطر الإصابة بمضاعفات مرض السكري على المدى الطويل ، مما يشير إلى أن البابونج يمكن أن يحسن نتائج مرض السكري.إبطاء أو منع هشاشة العظامهشاشة العظام هي الفقدان التدريجي لكثافة العظام، يزيد هذا الفقد من خطر كسور العظام وانحناء الموقف. بينما يمكن لأي شخص أن يصاب بهشاشة العظام ، إلا أنه أكثر شيوعًا بين النساء في مرحلة ما بعد انقطاع الطمث وقد يكون هذا الاتجاه بسبب تأثيرات هرمون الاستروجين .وجد أن شاي البابونج قد يكون له تأثيرات مضادة للإستروجين كما أنه ساعد في تعزيز كثافة العظام ، لكن مؤلفي الدراسة حذروا من أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لإثبات هذه الفائدة الواضحة.تقليل الالتهابالالتهاب هو رد فعل الجهاز المناعي لمحاربة العدوى، و يحتوي شاي البابونج على مركبات كيميائيةقد يقلل الالتهاب، ومع ذلك يرتبط الالتهاب طويل الأمد بمجموعة واسعة من المشكلات الصحية ، بما في ذلك البواسير وآلام الجهاز الهضمي والتهاب المفاصل واضطرابات المناعة الذاتية وحتى الاكتئاب .علاج السرطان والوقاية منهوتشير بعض الدراسات، إلى أن شاي البابونج قد يستهدف الخلايا السرطانية ، أو حتى يمنع تلك الخلايا من النمو في المقام الأول، ومع ذلك فإن الأبحاث حتى الآن غير حاسمة ، ويقول العلماء إن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لإثبات مزاعم البابونج المضادة للسرطان، نظرت معظم الأبحاث في النماذج السريرية في الحيوانات ، وليس البشر.و دراسة 2012 مقارنة القوى لمكافحة السرطان من القطيفة والبابونج والشاي. كان كلاهما قادرين على استهداف الأورام السرطانية بشكل انتقائي ، لكن تأثير شاي القطيفة كان أكثر فاعلية.المساعدة على النوم والاسترخاءيعتقد على نطاق واسع أن شاي البابونج يساعد الناس على الاسترخاء والنوم. ومع ذلك ، اختبرت القليل من التجارب السريرية هذا.في مراجعة واحدة للأدلة الحالية ، 10 من 12 مرضى القلب والأوعية الدمويةمصدر موثوقيقتبس أنهم ناموا بعد فترة وجيزة من تناول شاي البابونج وتشير مجموعة من الدراسات الأخرى التي تبحث في النماذج السريرية أيضًا إلى أن شاي البابونج قد يساعد الناس على الاسترخاء.ويعتقد العديد من الباحثين أن شاي البابونج قد يعمل مثل البنزوديازيبين والبنزوديازيبينات أدوية تصرف بوصفة طبية يمكن أن تقلل من القلق وتحفز على النوم، تشير بعض الأبحاث إلى أن البابونج يرتبط بمستقبلات البنزوديازيبين.علاج أعراض البردالأدلة القصصية و بعض الدراسات شير إلى أن استنشاق البخار بمستخلص البابونج يمكن أن يخفف بعض أعراض نزلات البرد، لكن هذه الفائدة لم تثبت بعد.علاج الأمراض الجلدية الخفيفةوجدت الدراسة أن تطبيق مستخلص البابونج مباشرة على الجرح يساعد على التئام الجروح، على نفس المنوال،بعض الدراسات وجدت أن مراهم البابونج قد تساعد في علاج الأكزيما وحالات الالتهابات الجلدية الخفيفة ، على الرغم من أنها ليست فعالة مثل كريم الهيدروكورتيزون.