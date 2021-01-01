التفاح الأخضر قبل النوم .. فوائد لن تتوقعها



التفاح الأخضر التفاح الأخضر

التفاح الأخضر قبل النوم من العادات الصحية التي يوصي بها الكثير الأطباء والعلماء نظرا لما يحتويه من فوائد صحية تعود إلي الجسم.



هناك الكثير من الفوائد التي تدفعك إلي تناول التفاح الاخضر قبل النوم، كشف موقع drhealthbenefits ، عن بعض الفوائد الصحية لتناول التفاح الأخضر قبل النوم وكانت أبرزها ...





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التفاح الاخضر قبل النوم-منع الجذور الحرة-تقليل مخاطر الإصابة بسرطان الرئة-تقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري-منع أمراض القلب والسكتة الدماغية-ينعم الجهاز الهضمي-زيادة قدرة الذاكرة-تغلب على الربو-تجعل الفم صحيًا-تجعل العيون صحية-إزالة السموم-زيادة جهاز المناعةوفقًا لأخصائية التغذية أماندا أورسيل ، فإن تناول التفاح الأخضر قبل النوم سيسمح لنا بتجنب مشاكل الهضم، هذا لأن التفاح الأخضر غني بالألياف الطبيعية التي يمكن أن تذوب في الماء أو يمكن أن نسميها أيضًا البكتين.إلى جانب ذلك ، يحتوي التفاح الأخضر أيضًا على سكر طبيعي يمكن أن يرفع مستوى السكر في الدم ببطء على الرغم من أن التفاح يحتوي على عدد قليل من السعرات الحرارية، إذا كنت تعتقد أن السعرات الحرارية التي نستهلكها في الليل ستتحول إلى دهون ، فهذا ليس صحيحًا.السعرات الحرارية التي تحولت إلى دهون هي السعرات التي يتراكمها الجسم خلال يوم واحد، لن تتحول السعرات الحرارية على الفور إلى دهون بعد تناول الطعام.ومع ذلك ، تقول أماندا أيضًا أن التفاح في الواقع لا يلعب دورًا كبيرًا في زيادة الجسم.