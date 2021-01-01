إصابة تريزيجيه بقطع في الرباط الصليبي

آخر الأخباراخبار الرياضة › إصابة تريزيجيه بقطع في الرباط الصليبي

صورة الخبر: إصابة تريزيجيه بقطع في الرباط الصليبي
إصابة تريزيجيه بقطع في الرباط الصليبي

أثبتت الإشاعة التي خضع لها محترفنا المصري محمود حسن تريزيجيه جناح أستون فيلا، إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وكان تريزيجيه تعرض لإصابة قوية، خلال لقاء فريقه مع ليفربول، في الدوري الإنجليزي الممتاز، أمس السبت.

وكتب تريزيجيه أمس، عبر حسابه على "إنستجرام": "أشكر كل الناس التي سألت علي، ولم أستطع الرد عليها".

وتابع: "الإصابة غير مطمئنة حتى الآن، وأسألكم الدعاء".

وخسر أستون فيلا على يد مضيفه ليفربول (2-1)، في ملعب آنفيلد، لحساب الجولة الـ31 من البريميرليج

المصدر: إنستجرام

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على إصابة تريزيجيه بقطع في الرباط الصليبي

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
43641

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager