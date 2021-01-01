إصابة تريزيجيه بقطع في الرباط الصليبي

أثبتت الإشاعة التي خضع لها محترفنا المصري محمود حسن تريزيجيه جناح أستون فيلا، إصابته بقطع في الرباط الصليبي.
وكان تريزيجيه تعرض لإصابة قوية، خلال لقاء فريقه مع ليفربول، في الدوري الإنجليزي الممتاز، أمس السبت.
وكتب تريزيجيه أمس، عبر حسابه على "إنستجرام": "أشكر كل الناس التي سألت علي، ولم أستطع الرد عليها".
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