

إصابة تريزيجيه بقطع في الرباط الصليبي إصابة تريزيجيه بقطع في الرباط الصليبي

أثبتت الإشاعة التي خضع لها محترفنا المصري محمود حسن تريزيجيه جناح أستون فيلا، إصابته بقطع في الرباط الصليبي.



وكان تريزيجيه تعرض لإصابة قوية، خلال لقاء فريقه مع ليفربول، في الدوري الإنجليزي الممتاز، أمس السبت.



وكتب تريزيجيه أمس، عبر حسابه على "إنستجرام": "أشكر كل الناس التي سألت علي، ولم أستطع الرد عليها".

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وتابع: "الإصابة غير مطمئنة حتى الآن، وأسألكم الدعاء".وخسر أستون فيلا على يد مضيفه ليفربول (2-1)، في ملعب آنفيلد، لحساب الجولة الـ31 من البريميرليج