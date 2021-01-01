أول دولة تعلن موعد بدء صوم شهر رمضان المبارك

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شهر رمضان


أعلن مجلس أئمة مسلمي أستراليا، اليوم الأحد، عن عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك.

ووفقًا لبيان مجلس الأئمة، فإن غدا الاثنين، هو المكمل لشهر شعبان، وأن يوم الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان الموافق 13 أبريل من عام 2021".

وهنأ كبير مفتي أستراليا، إبراهيم أبو محمد، عامة المسلمين بقرب حلول شهر رمضان، مشيرا إلى أن "أول صلاة تراويح ستكون بعد صلاة عشاء يوم غد الاثنين".

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المجلس برئاسة إبراهيم أبو محمد.

وموقع أستراليا في أقصى الكرة الأرضية شرقا، والتي تسبق دولا كثيرة حول العالم في التوقيت الزمني، يجعلها محط أنظار في تحديد أول أيام رمضان والأعياد في العالم الإسلامي.

المصدر: elbalad

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