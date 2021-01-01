أعلن مجلس أئمة مسلمي أستراليا، اليوم الأحد، عن عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك.
ووفقًا لبيان مجلس الأئمة، فإن غدا الاثنين، هو المكمل لشهر شعبان، وأن يوم الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان الموافق 13 أبريل من عام 2021".
وهنأ كبير مفتي أستراليا، إبراهيم أبو محمد، عامة المسلمين بقرب حلول شهر رمضان، مشيرا إلى أن "أول صلاة تراويح ستكون بعد صلاة عشاء يوم غد الاثنين".
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التعليقات على أول دولة تعلن موعد بدء صوم شهر رمضان المبارك
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