ترقب أهلاوي.. موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال افريقيا والقنوات الناقلة



دوري أبطال افريقيا دوري أبطال افريقيا

أسدل الستار على دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، أمس السبت، والذي شهد العديد من المفاجآت أبرزها وداع الزمالك بطل النسخة الماضية، بعد احتلاله المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الرابعة، خلف الترجي ومولودية الجزائر.



وسيكون الأهلي بطل النسخة الماضية هو ممثل مصر في دوري أبطال أفريقيا أفريقيا، بعد وادع الزمالك للبطولة.



المتأهلون إلى الدور ربع النهائي:

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المجموعة الأولى: سيمبا - الأهليالمجموعة الثانية: صن داونز - شباب بلوزدادالمجموعة الثالثة: الوداد - كايزر تشيفيزالمجموعة الرابعة: الترجي - مولودية الجزائر.موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة:تقام قرعة دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة 30 إبريل الجاري، في القاهرة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورت الإخبارية المفوحة، والحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم “ كاف”.نظام قرعة دوري أبطال أفريقيا:تقسم فرق الدور ربع النهائي إلى مستويين، الأول متصدري المجموعات، وهم سيمبا وصن داونز والوداد والترجي، والآخر أصحاب المركز الثاني وهم الأهلي وشباب بلوزداد وكايزر تشيفيز ومولودية الجزائر.يواجه متصدري المجموعات أصحاب المراكز الثانية في الدور ربع النهائي.لا يمكن لأي فريقين من نفس المجموعة أن يلتقيا مع بعضهما في الدور ربع النهائي أو نصف النهائي.كل فريق سيعرف مشواره في البطولة حتى المباراة النهائية.