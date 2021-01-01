ارحل ارحل يا نتنياهو .. المئات يرفضون إجراء انتخابات خامسة

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صورة الخبر: متظاهرون إسرائيليون
متظاهرون إسرائيليون

طالب متظاهرون إسرائيليون احتشدوا بالمئات رفضًا لرئيس الحكومة المكلف بنيامين نتنياهو، وفق ما ذكرت صحف عبرية.

وعبر المحتجون عن رفضهم لما يحدث على الساحة السياسية، خاصة أن نتنياهو متهم على ذمة قضايا فساد، رافضين إجراء انتخابات عامة خامسة.

واحتشد المعارضون خارج مقر إقامة نتنياهو في القدس المحتلة وأمام مقر إقامته الخاص في مدينة قيسارية شمال إسرائيل، كما نظم المحتجون تظاهرات استمرت طيلة الليل، في القدس وفي عدة مدن من إسرائيل، وشملت التجمعات الجسور وتقاطعات الطرق.

وتعليقًا على حالة الرفض الكبيرة، قال ممثل حركة الراية السوداء المناهضة لنتنياهو إنه "بعد 4 انتخابات مسيئة، هناك حاجة إلى قرار واضح.. قرر الناس أنهم يريدون تغيير الحكومة. لن نقبل بانتخابات أخرى لا تجدي نفعًا".

وتتواصل المفاوضات حاليًا بين ممثلي الأحزاب لمحاولة تشكيل حكومة بعد انتخابات 23 مارس، بعدما كان الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين أعطى هذا الأسبوع، التفويض لنتنياهو مُجددًا لتشكيل ائتلاف حكومي، فيما لا تزال المفاوضات صعبة.

ومنذ أكثر من عام والاحتجاجات مستمرة ضد نتنياهو ومنذ أشهر، تزداد وتيرة الغضب والاحتجاجات بمعدل احتجاج كل أسبوع.

المصدر: elbalad

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