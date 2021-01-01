طالب متظاهرون إسرائيليون احتشدوا بالمئات رفضًا لرئيس الحكومة المكلف بنيامين نتنياهو، وفق ما ذكرت صحف عبرية.
وعبر المحتجون عن رفضهم لما يحدث على الساحة السياسية، خاصة أن نتنياهو متهم على ذمة قضايا فساد، رافضين إجراء انتخابات عامة خامسة.
واحتشد المعارضون خارج مقر إقامة نتنياهو في القدس المحتلة وأمام مقر إقامته الخاص في مدينة قيسارية شمال إسرائيل، كما نظم المحتجون تظاهرات استمرت طيلة الليل، في القدس وفي عدة مدن من إسرائيل، وشملت التجمعات الجسور وتقاطعات الطرق.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على ارحل ارحل يا نتنياهو .. المئات يرفضون إجراء انتخابات خامسة
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق