كشف مدير إدارة شؤون الجنائز في بلدية الكويت، فيصل العوضي، عن رفض إدارته طلبا تم تقديمه في الآونة الأخيرة يتعلق بالسماح للبوذيين والهندوس، بحرق جثث موتاهم في البلاد.
وقال العوضي في تصريح لصحيفة "الراي" الكويتية إن "الإدارة رفضت طلبا تم تقديمه في الآونة الأخيرة يتعلق بالسماح للبوذيين والهندوس، بحرق جثث موتاهم عن طريق استخدام أدوات حديثة للحرق كالأفران الكهربائية"، لافتا إلى منعها هذا الفعل منذ مطلع الثمانينات حتى الآن.
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التعليقات على الكويت ترفض السماح للبوذيين والهندوس بحرق جثث موتاهم.. تفاصيل
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