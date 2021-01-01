على متن طائرة "يوم القيامة".. وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى إسرائيل

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › على متن طائرة "يوم القيامة".. وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى إسرائيل

صورة الخبر: وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى إسرائيل
وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى إسرائيل


وصل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى إسرائيل، اليوم الأحد، وذلك على متن طائرة "يوم القيامة" الأكثر تطورا في الولايات المتحدة.

وحسب صحيفة "هارتس" الإسرائيلية، تعد هذه الزيارة الأولى لمسؤول أمريكي كبير، منذ أن تولى الرئيس جو بايدن منصبه في يناير الماضي.

ومن المتوقع أن يلتقي أوستن برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ونظيره بيني جانتس، وذلك لبحث عدد من القضايا الإقليمية والصفقات العسكرية خلال زيارته التي تستمر يومين.

وتأتي زيارة أوستن لإسرائيل ضمن جولة تشمل ألمانيا ومقر حلف شمال الأطلسي في بلجيكا وبريطانيا.

المصدر: صحيفة "هارتس" الإسرائيلية

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على على متن طائرة "يوم القيامة".. وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى إسرائيل

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
30701

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager