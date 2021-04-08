أسعار السمك بسوق العبور للجملة اليوم..

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أسعار السمك بسوق العبور للجملة اليوم..

تستعد محلات الأسماك، لاستقبال شهر رمضان المبارك، وشهدت أسعار جميع الأصناف استقرارا فى الأسواق وفقا لما أعلنت عنه شعبة الأسماك بالغرفة التجارية بالقاهرة.

واستقرت أسعار الأسماك الجملة، في سوق العبور، اليوم الأحد 11-4-2021، حيث سجلت أسعار البلطي المزارع "1" 19-22 جنيها للكيلو، وسعر البلطي المزارع "2" بين 17-18 جنيها للكيلو والفيليه البلطي بين 30 - 110 جنيها للكيلو، و تراوح سعر البلطي الأسواني بين 17-37 جنيها للكيلو.


وتراوحت أسعار البورى" 1 "، بين 40-48 جنيها للكيلو ، و أسعار البورى "2 " لتسجل 32-38 جنيها للكيلو،السمك الثعابين يتراوح بين 50-210 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار القرميط شيلان 10 – 20 جنيها، و سعر البياض الأملس " 1 " 70-100 للكيلو، فيما سجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو ،و المكرونة بجميع أصنافها من المجمدة الي السويسي فتتراوح من 25 _60 جنيها للكيلو، أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو، فيما سجل سعر كيلو بربون 1 بين 39-45 جنيها ، وسجل البربون 2 " 29-35" جنيها للكيلو.


المصدر: اليوم السابع

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