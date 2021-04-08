

انخفاض صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام 7.9% فبراير 2021 انخفاض صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام 7.9% فبراير 2021

انخفضت واردات الولايات المتحدة الأمريكية من النفط الخام، خلال شهر فبراير 2021، بنسبة 5.1% لتصل إلى حوالي 5.7 مليون برميل يوميا، وذلك وفقا لتقرير لمنظمة الدول العربية المصدرة للنفط.



وأضاف تقرير التطورات البترولية في الأسواق العالمية، انخفاض صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام خلال شهر فبراير 2021 بنسبة 7.9 % لتبلغ حوالي 2.8 مليون برميل يوميا.



وأشار التقرير، الصادر خلال شهر أبريل الجاري ، إلي انخفاض واردات الولايات المتحدة الأمريكية من المنتجات النفطية خلال شهر فبراير 2021، بنسبة 2.5 % لتصل إلى حوالي 2.1 مليون برميل يوميا، كما انخفضت صادراتها من المنتجات النفطية بنسبة 13.6 % لتبلغ حوالى 4.5 مليون برميل يوميا.



أما فيما يتعلق بالمخزونات النفطية، فأشار التقرير إلي إنخفاض المخزون التجاري النفطي في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال شهر فبراير 2021، بحوالي 41 مليون برميل مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى حوالي 2982 مليون برميل ، بينما استقر المخزون الاستراتيجي عند نفس المستوي المحقق خلال الشهر السابق، وهو 1846 مليون برميل .

