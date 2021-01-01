

في أحدث صور تجسسية لها .. كيف ستبدو كيا سبورتاج الجديدة؟ في أحدث صور تجسسية لها .. كيف ستبدو كيا سبورتاج الجديدة؟

الصدفة وحدها هي ما قاد أحد محبي السيارات إلي موقف للسيارات كانت تقف فيه السيارة كيا سبورتاج من الجيل التالي مموهة، فسارع بالتقاط لقطة لها من تحت الغطاء المموه، وبناءً على تلك اللقطة قامت إحدى الفنانات بإنشاء عرض تخميني لما ستكون عليه سبورتاج الجديدة.



تبدو السيارة في الصور التخيلية ذات واجهة مميزة، بشبكة تتخلى عن تصميم "أنف النمر" الذي تشتهر به سيارات كيا، لكنها لا تبتعد عنه كثيرًا، ومصابيح أمامية ذات تصميم حاد، وغطاء محرك تتوزع على سطحه خطوط منحوتة، ما يمنح السيارة مظهرًا قويًا، في حين تحتوي الواجهة السفلية على زوج من الشرائح الأفقية التي تسير بعرض السيارة بالكامل، وتوجد مصابيح الضباب في كل زاوية.



ومن المتوقع أن تكون مقصورة سبورتاج الجديدة مثيرة للإعجاب، وذلك بالنظر إل أحدث طرازات كيا التي تأتي مقصوراتها بتصيم ملفت للنظر وتنفيذ قوي للتكنولوجيا.

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سترأتي سبورتاج على نفس المنصة مثل أحدث سيارة هيونداي توسان. واعتمادًا على السوق، سيكون هناك طولان مختلفان لقاعدة العجلات بسبب التفضيلات للأحجام المختلفة اعتمادًا على الموقع.وبالنسبة إلى المحرك يتوقع أن تحصل سبورتاج على بعض المحركات المتوافرة في توسان أيضًا، والمحرك الأساسي لهيونداي هو محرك رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لتر ينتج 187 حصانًا وعزم دوران يبلغ 241 نيوتن متر.وهناك أيضًا محرك هجين يستخدم شاحن تربو 1.6 لتر رباعي الأسطوانات ينتج 22 حصانًا، وعزم دوران يبلغ 350 نيوتن متر.من المتوقع أن تكشف كيا عن سبورتاج الجديدة في وقت ما من إبريل الجاري، ما يعني أن أيامًا قليلة تفصلنا عن ذلك الحدث، وستبدأ المبيعات في الولايات المتحدة قبل نهاية العام، على أن تليها بعد ذلك بقية الأسواق حول العالم.