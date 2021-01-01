الصدفة وحدها هي ما قاد أحد محبي السيارات إلي موقف للسيارات كانت تقف فيه السيارة كيا سبورتاج من الجيل التالي مموهة، فسارع بالتقاط لقطة لها من تحت الغطاء المموه، وبناءً على تلك اللقطة قامت إحدى الفنانات بإنشاء عرض تخميني لما ستكون عليه سبورتاج الجديدة.
تبدو السيارة في الصور التخيلية ذات واجهة مميزة، بشبكة تتخلى عن تصميم "أنف النمر" الذي تشتهر به سيارات كيا، لكنها لا تبتعد عنه كثيرًا، ومصابيح أمامية ذات تصميم حاد، وغطاء محرك تتوزع على سطحه خطوط منحوتة، ما يمنح السيارة مظهرًا قويًا، في حين تحتوي الواجهة السفلية على زوج من الشرائح الأفقية التي تسير بعرض السيارة بالكامل، وتوجد مصابيح الضباب في كل زاوية.
ومن المتوقع أن تكون مقصورة سبورتاج الجديدة مثيرة للإعجاب، وذلك بالنظر إل أحدث طرازات كيا التي تأتي مقصوراتها بتصيم ملفت للنظر وتنفيذ قوي للتكنولوجيا.
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التعليقات على في أحدث صور تجسسية لها .. كيف ستبدو كيا سبورتاج الجديدة؟
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