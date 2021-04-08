

الذهب مستقر في مستهل تعاملات اليوم وعيار 21 يسجل 758 جنيها للجرام الذهب مستقر في مستهل تعاملات اليوم وعيار 21 يسجل 758 جنيها للجرام

شهدت أسعار الذهب استقرارا في مستهل تعاملات اليوم الأحد؛ بدون أي تغيير علي مستوى محلات الصاغة وذلك علي مستوى أعيرة الذهب المختلفة بالمقارنة بما كانت عليه الأسعار أمس السبت.



وبحسب ما جاء بموقع " إيجيبت جولد"، بلغ أعلى سعر للجرام الواحد من عيار 24 الأعلى فئة بين أعيرة المشغولات الذهبية، بقيمة 866 جنيها.



وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا بين أعيرة الذهب نحو 758 جنيها .

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وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 650 جنيها .وسجل أعلي سعر من جرام عيار 14 الأدني فئة نحو 505 جنيها.وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 6064 جنيها و أوقية الذهب نحو 26.941 ألف جنيه و كيلو الذهب نحو 866.3 ألف جنيه.وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.و تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيمة خاصة للمقبلين علي الزواج من الرجال والنساء فضلا عن المستثمرين نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول أصبح الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء فى مصر او بباقي الدول العربية.