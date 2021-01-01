استمرار انخفاض درجات الحرارة .. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم



استمرار انخفاض درجات الحرارة استمرار انخفاض درجات الحرارة

عرض برنامج «8 الصبح» المذاع عبر فضائية «دي إم سى»، تقريرا مفصلا عن حالة الطقس اليوم الأحد فى القاهرة والمحافظات.



وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يستمر، اليوم الأحد، الانخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح نشطة أحيانا، مائل للبرودة على السواحل الشمالية والرياح نشطة، لطيف على جنوب سيناء ولطيف على شمال الصعيد والرياح نشطة، معتدل على جنوب الصعيد والرياح نشطة.



وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاطا للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب البلاد، واضطراب فى الملاحة البحرية على البحر الأحمر والمتوسط، حيث تصل سرعة الرياح من 60 ل 70 كم فى الساعة.

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وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، لطيف على جنوب سيناء، مائل للبرودة على جنوب البلاد.