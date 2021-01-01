كشفت صور تجسية التقطت منذ وقت سابق، عن الإطلالة المتوقعة للنسخة الكورية كيا سبورتاج 2022، بعد أن انتشرت صورًا اخرى تتوقع التصميم الجديد للإصدار، الذي يعد أحد النسخ القوية التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، والتي ستنضم إلى فئة الـ SUV باطلالة جديدة كليًا على حسب تلك التوقعات.
و ظهرت الإطلالة التوقعية بشبكات متعددة المقاطع تتوسط مقدمة السيارة، إلى جانب فتحات تهوية عريضة تتوسط الصادم الأمامي، تتخذ اللون الأسود، مع أقواس نصف دائرية تعلو منطقة العجلات، مع عتبات جانبية، بالإضافة إلى تمويجات منحوتة بمنطقة غطاء المحرك اقطاب ثنائية تعلو منطقة السقف.
كما أن الصور التوقعية الأولية تشير إلى اعتماد كيا على عجلات رياضية، مدعومة بجنوط معدنية شات تصميم هندسي مثل النجمة المتشعبة، مع سبويلر خلفي أنيق، ومصابيح خلفية ذات مقطع عرضي متصل بالناحيتين، ومنظمة عادم ثنائية المخارج، مع مرايات جانبية كهربائية مدعومة باشارات ضوئية، وتطعيمات من الكروم على النوافذ والمقابض.
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التعليقات على صور تجسسية وتصميم تخيلي.. مواصفات كيا سبورتاج 2022
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