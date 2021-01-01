

أسعار فئات ألفا روميو جوليا موديل 2021 في السوق المصرية| صور أسعار فئات ألفا روميو جوليا موديل 2021 في السوق المصرية| صور

تشارك ألفا روميو الإيطالية داخل الأسواق المصرية عبر العديد من الإصدارات، وتعتبر النسخة "جوليا" واحدة من أشهر تلك الطرازات، والتي تقدم عبر 3 فئات من التجهيزات وهما PREMIUM و SUPER و VELOCE، جميعها يأتي بالعديد من المواصفات الفنية، إلى جانب وسائل الأمن والسلامة، وإطلالة العام 2021.



ينبض قلب جوليا من سواعد محرك رباعي الاسطوانات، سعة 2000 سي سي "تيربو"، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 200 حصان، مع 300 نيوتن/متر من عزم الدوران، وبسرعة قصوى تصل إلى 235 كم/ساعة.



بينما تستمد العجلات أوامر التسارع عبر ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 تعشيقات، مما يجعلها تنطلق من 0 لـ 100 كم/ساعة، خلال فترة زمنية تقدر بـ 6.7 ثانية فقط.

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وقدرت القياسات الهيكلية للسيارة بنسبة طول بلغت 4639 مم، و بعرض 1873 مم، و1.426 للارتفاع، مع قاعدة عجلات قدرت بـ 2820 مم، وبوزن كلي بلغ 1.429 كجم، كما تأتي بمساحة تخزين خلفية تستوعب 480 لتر.تمتعت السيارة بحزمة من وسائل الأمان مثل، برنامج التنبيه عند الخروج من المسار، و خاصية التوقف الذاتي في حالة الخطر، و فرامل مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الإلكتروني EBD، مع وسائد هوائية أمامية و جانبية، كما تمتعت بعدة تجهيزات اخرى ثل، برنامج متابعة النقاط العمياء، وحساسات أمامية و خلفية، و مثبت سرعة، و رز تفعيل و ايقاف المحرك.و يبلغ السعر الرسمي للسيارة ألفا روميو جوليا موديل 2021 بقيمة قدرها :الفئة الأولى أوتوماتيك موديل PREMIUM 2021 محرك 2000 سي سي تيربو بسعر 720 ألف جنيه.الفئة الثانية أوتوماتيك موديل SUPER 2021محرك 2000 سي سي تيربو بسعر 820 ألف جنيه.الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل VELOCE 2021 محرك 2000 سي سي تيربو بسعر 920 ألف جنيه.