"ناسا" تؤجل تجربة إطلاق مروحية مسيرة في جو المريخ

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"ناسا" تؤجل تجربة إطلاق مروحية مسيرة في جو المريخ

أعلنت الخدمة الصحفية لوكالة "ناسا" الفضائية الأمريكية تأجيل أول رحلة تجريبية لطائرة هليكوبتر بدون طيار Ingenuity في جو المريخ، كان من المقرر إجراؤها في الـ11 من أبريل الجاري.

وقالت: "لن يحدث ذلك قبل الـ14 من أبريل".

وأضافت: "بناء على البيانات الواردة من مروحية Ingenuity Mars التي تم تلقيها في وقت متأخر من ليلة الجمعة، قررت "ناسا" تأجيل أول رحلة تجريبية حتى الأربعاء المقبل... الطائرة آمنة وصالحة للخدمة".

وأعلنت "ناسا" في 2020 أنها ستطلق طائرة هليكوبتر صغيرة بدون طيار على المريخ في أول تجربة لها في هذا المجال.

المصدر: روسيا اليوم

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