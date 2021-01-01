علماء يحذرون من مادة كيميائية في المنظفات تصيب بالسرطان وباركنسون

حذر باحثون من أن العدد المتزايد لحالات مرض باركنسون قد يكون مرتبطا بمواد كيميائية موجودة في بعض منتجات التنظيف المنزلية، مثل مزيل طلاء الأظافر، ومزيل البقع، ومنظف السجاد.
وبحسب صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، فإن "عدد الأمريكيين المصابين بمرض باركنسون ارتفع بنسبة 35% في العقد الماضي، ومن الممكن أن يتضاعف في السنوات الـ 25 المقبلة، وتشير الدلائل إلى أن مادة ثلاثي كلورو إيثيلين الكيميائية يمكن أن تكون مسؤولة جزئيا على الأقل".
وتستخدم مادة ثلاثي كلورو إيثيلين الكيميائية (يُختصر باسم TCE) كمزيل شحم صناعي ومذيب لإزالة البقع وتنظيف مجموعة متنوعة من المواد، بما في ذلك الملابس والسجاد والمعدات المعدنية، كما يمكن العثور عليه في بعض المواد اللاصقة، مثل بخاخات الفنون والحرف، ومنظفات الأثاث، ومنتجات تنظيف السيارات، والتي يمكن أن تكون محفوفة بالمخاطر إذا استنشق الناس الأدخنة أو تلوثت بجلدهم، بحسب وكالة حماية البيئة.
ووجدت الأبحاث الجديدة أن التعرض لثلاثي كلورو إيثيلين هو عامل خطر للإصابة بمرض باركنسون بعد سنوات أو حتى عقود، وذلك بناء على بيانات من أشخاص عملوا في بيئات تستخدم فيها هذه المادة الكيميائية.
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