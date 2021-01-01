

وجبات سحور لمقاومة الجوع والعطش فى نهار رمضان وجبات سحور لمقاومة الجوع والعطش فى نهار رمضان

يزداد الشعور بالجوع والعطش في نهار شهر رمضان نتيجة عدم تناول المأكولات والمواد الغذائية التي تقلل من الشعور بالجوع والعطش في وجبة السحور أو تناول وجبات أخرى غير غنية بالعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم وتتم مقاومة ذلك من خلال عادات غذائية صحية في رمضان تساعدنا على الصيام ولذلك تواصل انتي وبس مع استشاري تغذية ونحافة دكتوره نهال عمران لتوضح ذلك الأمر.



وقالت أنه لابد من إتباع نظام غذائي صحي في رمضان فلابد من تناول وجبات في السحور تساعد على مقاومة الجوع والعطش بشكل مثالي فيجب تناول وجبة متوازنة تحتوي على الكربوهيدرات والبروتينات والدهون الصحية والأملاح المعدنية، بالإضافة إلى أطعمة غنية بالفيتامينات.



وأوضحت أن الموز يعد مكون رئيسي عند اتباع نظام أكل صحي في رمضان فهو من الفواكه الغنية بالبوتاسيوم الذي يقاوم العطش في شهر رمضان بشكلٍ كبير، كما ويحتوي على نسبة مثالية من السكر الطبيعي الذي يقلل من الشعور بالضعف والتعب خلال فترة الصيام، ويمكن إضافة الموز على وجبة السحور أو تناوله خلال فترة الليل بعد الإفطار بدلا من الحلويات غير الصحية.

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وأضافت أن التفاح من الفواكه الضرورية على السحور عند إتباع أفضل نظام غذائي صحي خلال شهر رمضان فهو غني بالفيتامينات القابلة للذوبان والمياه مما يعطي شعورا بالإشباع ويقلل من الجوع والعطش بشكل كبير ، ويمكن تناول التمر في وجبة السحور أو عند الإفطار مع الحليب فهو غني بالفيتامينات والسعرات الحرارية التي تقلل من الشعور بالجوع بشكل كبير.وتابعت"عمران" أن الخبز الأسمر من المكونات الرئيسية في السحور خاصة لمن يقومون بعمل رجيم فهو من الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية التي تساعد علي التقليل من الشعور بالجوع وتنظيم نسبة السكر بالدم خلال فترة الصيام.ونصحت بتناول الشوفان على وجبة السحور يوميا لمقاومة الجوع.