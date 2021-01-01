يمكن لبعض الزيوت الأساسية أن تساعد في تهدئة أعراض السعال والبرد عن طريق تهدئة الحلق ومكافحة البكتيريا وتقليل الالتهاب، وقد أظهرت العديد من الأبحاث أن استخدام رذاذ الأنف الذي يحتوي على خليط من الزيوت المختلفة بما في ذلك مستخلصات زيت الأوكالبتوس والنعناع والأوريجانو وإكليل الجبل، يمكن أن يعالج التهاب الحلق وبحة الصوت والأعراض الأخرى المرتبطة بالسعال، وفي التقرير التالي نرصد 5 زيوت أساسية مذهلة لصحة الجهاز التنفسي، بحسب موقع "only my health".
زيت إكليل الجبل العطري
لا يستخدم الكثير من الناس زيت إكليل الجبل العطري ولكنه فعال للغاية مثل جميع الزيوت الأخرى، حيث يحتوي على مضادات الأكسدة والخصائص المضادة للالتهابات التي يمكن أن تساعد في توفير الراحة من أي مشاكل في الجهاز التنفسي وتقليل الالتهابات، حتى أنه يستخدم لتعزيز نمو الشعر وتقليل التوتر.
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التعليقات على 4 زيوت مفيدة لمكافحة السعال وتعزيز صحة الجهاز التنفسى.. منها النعناع العطرى
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