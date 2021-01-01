حذرت الهيئة القومية للأنفاق الركاب من دخول المترو بدون كمامات، وجددت الهيئة تأكيدها قبل أيام من زحام المترو في شهر رمضان المبارك على ضرورة ارتداء المملكه.
وقال احمد عبد الهادي المتحدث الرسمي للهيئة القومية لمترو الأنفاق، أن هناك حملات مستمرة، وكاميرات مراقبة لرصد أي مخالفات بخصوص إرتداء الكمامة خصوصًا في شهر رمضان.
وأضاف عبد الهادي، أن المترو سيكثف حملاته خلال شهر رمضان للتأكد علي الإلتزام بالكمامات، وتغريم المخالفين لذلك، ذلك بالإضافة إلى حملات تعقيم مستمرة.
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التعليقات على قبل رمضان.. مترو الأنفاق يحذر الركاب من التخلي عن إرتداء الكمامة
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