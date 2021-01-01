هل كورونا يسبب العقم عند الرجال .. جمال شعبان يوضح

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قال الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، أنه من المرجح أن فيروس كورونا قد يصيب الرجال بالعقم أو يؤثر على صحتهم الجنسية، لكون هذا الفيرس يسري في الأوعية الدموية، ويصيب أعضاء الجسم بما فيها الخصية، وذلك ما إشارت إليه الأبحاث العلمية مؤخرا .



وأوضح الدكتور جمال شعبان في تصريحه لموقع "صدى البلد" خلال فعاليات ندوة "هنصوم بصحة" ، أن فيروس كورونا ليس له كتالوج ، وأنه فيروس لا يقتصر في إصابته على عضو واحد مابقى الفيروسات إنما يصيب العديد من الأجهزة العضوية لدى الإنسان.



وأشار " جمال شعبان"، إلى أن فيروس كورونا من الممكن أن يسبب مشاكل تناسلية لدى الرجال خاصة في عملية الخصوبة، لافتاً إلى أن قد يسبب الفيروس العقم في حال تأثيره على الخصية لدى الرجال .

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ونصح عميد معهد القلب السابق الدكتور "جمال شعبان"، المواطنين بأخذ احتياطاتهم و اجراءاتهم الاحترازية للحفاظ على صحتهم،من خلال تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة والاهتمام بغسل يد والنظافة الشخصية، وتناول الأكل الصحي من خضراوات والفاكهة والفيتامينات.