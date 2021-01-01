بهذا الشرط| رئيس قناة السويس يكشف موعد إطلاق سراح السفينة الجانحة.. فيديو

آخر الأخباراخبار مصر › بهذا الشرط| رئيس قناة السويس يكشف موعد إطلاق سراح السفينة الجانحة.. فيديو

صورة الخبر: موعد مغادرة السفينة الجانحة لقناة السويس
موعد مغادرة السفينة الجانحة لقناة السويس

كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، موعد مغادرة السفينة الجانحة لقناة السويس.

وقال "ربيع"، خلال حواره مع الإعلامية "لميس الحديدي"، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"،: "قدرت خسائر القناة من جنوح السفينة بنحو مليار دولار"، متابعا: "التحقيقات لا تزال مستمرة وتم تفريغ الصندوق الأسود لمعرفة ملابسات الحادث".

وأوضح: "نحسب خسائر القناة في أزمة جنوح السفينة للمطالبة بها"، لافتا: "لم نسأل مرشدي السفينة عن ملابسات الحادث حتى لا نؤثر علي شهادتهما".

وأشار: "قد يعود جنوح السفينة لخطأ فني في استجابتها لأمر القبطان"، مؤكدا: "إذا رفض أصحاب السفينة الجانحة دفع التعويضات سنذهب للقضاء.. والسفينة ستبقي في القناة حتي دفع التعويضات".

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على بهذا الشرط| رئيس قناة السويس يكشف موعد إطلاق سراح السفينة الجانحة.. فيديو

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
57749

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager