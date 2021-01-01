بهذا الشرط| رئيس قناة السويس يكشف موعد إطلاق سراح السفينة الجانحة.. فيديو



موعد مغادرة السفينة الجانحة لقناة السويس موعد مغادرة السفينة الجانحة لقناة السويس

كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، موعد مغادرة السفينة الجانحة لقناة السويس.



وقال "ربيع"، خلال حواره مع الإعلامية "لميس الحديدي"، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"،: "قدرت خسائر القناة من جنوح السفينة بنحو مليار دولار"، متابعا: "التحقيقات لا تزال مستمرة وتم تفريغ الصندوق الأسود لمعرفة ملابسات الحادث".



وأوضح: "نحسب خسائر القناة في أزمة جنوح السفينة للمطالبة بها"، لافتا: "لم نسأل مرشدي السفينة عن ملابسات الحادث حتى لا نؤثر علي شهادتهما".

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وأشار: "قد يعود جنوح السفينة لخطأ فني في استجابتها لأمر القبطان"، مؤكدا: "إذا رفض أصحاب السفينة الجانحة دفع التعويضات سنذهب للقضاء.. والسفينة ستبقي في القناة حتي دفع التعويضات".