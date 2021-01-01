شاهد.. الري: سنعود للتفاوض في سد النهضة حال الموافقة على الرباعية الدولية وفق طرح السودان



سد النهضة سد النهضة

قال محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن الأمطار في إثيوبيا تحدث في شهر يونيو ويوليو وننتظر شكل السياسات الإثيوبية فيما يتعلق بموقفها من الملء الثاني لـ سد النهضة، وسنتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب.







وأضاف غانم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " علي مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الدولة يقظة في ملف سد النهضة ونسعى للتوصل لاتفاق قانوني ملزم".

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وأكمل" التعنت الإثيوبي وراء فشل مفاوضات الكونغو الماضية وهذا التعنت السبب وراء فشل المفاوضات على مر 10 سنوات".ولفت أننا أصبحنا نتفاوض مع إثيوبيا على آليات المفاوضات وفي إحدى المرات استمرينا يومين من أجل الاتفاق على أجندة اجتماعات التفاوض".وتابع محمد غانم:" لا توجد إرادة سياسية لدى الجانب الإثيوبي للتوصل إلى اتفاق وسوف نعود للتفاوض حال توفر إرادة سياسية والموافقة على الرباعية الدولية وفق الطرح الذي قدمته السودان ووافقت عليه مصر ".