قال محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن الأمطار في إثيوبيا تحدث في شهر يونيو ويوليو وننتظر شكل السياسات الإثيوبية فيما يتعلق بموقفها من الملء الثاني لـ سد النهضة، وسنتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب.
وأضاف غانم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " علي مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الدولة يقظة في ملف سد النهضة ونسعى للتوصل لاتفاق قانوني ملزم".
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التعليقات على شاهد.. الري: سنعود للتفاوض في سد النهضة حال الموافقة على الرباعية الدولية وفق طرح السودان
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