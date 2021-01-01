اختراق جديد لفيسبوك.. نشر المزيد من هواتف آلاف المستخدمين

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اختراق جديد لفيسبوك

كشف تقرير جديد تفاصيل أداة جديدة عبر الإنترنت تحتوي على أرقام هواتف الآلاف من مستخدمي فيسبوك، بعدما جرى اختراقها.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الأداة الجديدة لا علاقة لها بعملية الاختراق التي طالت قبل أيام البيانات الشخصية لنحو نصف مليار مستخدم لفيسبوك، مبرزة أن البيانات المخترقة مختلفة تماما.

وأشار التقرير إلى أن الأداة عبارة عن روبوت، وهي متوفرة على خدمة "Telegram"، للمراسلة المشفرة.

وتتيح الأداة للعملاء "الدفع للكشف عن عدد المستخدمين الذين أبدوا إعجابهم بصفحات معينة على منصة التواصل الاجتماعي".

كما تقدم الأداة إمكانية كشف أرقام هواتف المستخدمين الذين أعجبوا بتلك الصفحات.

وللوصول إلى أرقام هواتف المستخدمين، تطلب الأداة أولا إدخال رمز الصفحة على فيسبوك. وبعد إدخال الرمز، سيقترح عليك الروبوت تكلفة شراء بيانات الأشخاص المعجبين بتلك الصفحة.

وإذا كانت الصفحة تحتوي على أقل من 100 إعجاب، فسيعرض الروبوت البيانات دون مقابل. أما الصفحات التي تضم مئات الآلاف من الإعجابات، فقد تكلف مجموعة بياناتها مئات الدولارات.

المصدر: skynewsarabia

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