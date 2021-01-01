كشف تقرير جديد تفاصيل أداة جديدة عبر الإنترنت تحتوي على أرقام هواتف الآلاف من مستخدمي فيسبوك، بعدما جرى اختراقها.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الأداة الجديدة لا علاقة لها بعملية الاختراق التي طالت قبل أيام البيانات الشخصية لنحو نصف مليار مستخدم لفيسبوك، مبرزة أن البيانات المخترقة مختلفة تماما.
وأشار التقرير إلى أن الأداة عبارة عن روبوت، وهي متوفرة على خدمة "Telegram"، للمراسلة المشفرة.
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التعليقات على اختراق جديد لفيسبوك.. نشر المزيد من هواتف آلاف المستخدمين
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