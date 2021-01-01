مع التغذية السليمة.. تعرف على ادوية نقص المناعة للأطفال



ادوية نقص المناعة للأطفال ادوية نقص المناعة للأطفال

نلجأ إلى في بعض الحالات المتأخرة لتقوية مناعة الطفل ومواجهة الفيروسات باستخدام ادوية نقص المناعة للأطفال، والذي يحدث نتيجة نقص التغذية وعدم تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية اللازمة للجسم.



ولكن في بعض الحالات قد تكون بحاجة إلى استخدام ادوية نقص المناعة واتباع التوصيات التي يقدمها الطبيب للحصول على رعاية داعمة، هناك خطوات يمكن أن تتخذها أسرتك وطفلك للحفاظ على الصحة العامة لطفل مصاب بنقص المناعة.



وبجانب ادوية نقص المناعة للأطفال يجب اتباع نظام غذائي صحي، بما في ذلك تجنب الأطعمة النيئة أو غير المطبوخة جيدًا التي قد تحتوي على البكتيريا، واستخدام المياه المفلترة أو المعبأة في زجاجات، وتجنب التعرض للعدوى وممارسة النظافة الشخصية الجيدة يساعد طفلك على البقاء بصحة جيدة.

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ادوية نقص المناعة للأطفالوهناك العديد من ادوية نقص المناعة للاطفال التي قد يوصى بها الأطباء لدعم وتحسين وظيفة جهاز المناعة للاطفال، ومنها :حقن جاما غلوبولين (IgG) - إجراء يكمل جهاز المناعة لدى طفلك بأجسام مضادة إضافيةالمضادات الحيوية - الأدوية التي تستهدف عدوى معينة أو تعمل كعلاج وقائيفي حالات العدوى الشديدة ، قد يحتاج المرضى إلى مضادات حيوية عن طريق الوريد (IV)ويمكن علاج بعض نقص المناعة للأطفال بالأدوية التي تحل محل عوامل مناعية معينة مفقودة، أو تساعد خلايا الدم البيضاء المعيبة على العمل بشكل أفضل (على سبيل المثال ، علاج جاما إنترفيرون لمرض الورم الحبيبي المزمن).بالنسبة لبعض اضطرابات نقص المناعة الأولية (PIDDs)، يمكن لهذه اسم ادوية نقص المناعة للاطفال أن تحافظ على صحة الأطفال ونشاطهم لسنوات عديدة.ومع ذلك ، لا يمكن لأي من هذه العلاجات علاج نقص المناعة الإنجابية؛ حيث إن العلاج الوحيد المعروف لهذه الحالة هو زرع الخلايا الجذعية المكونة للدم أو العلاج الجيني.