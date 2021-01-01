‎بالطماطم والأرز.. طريقة عمل الفول في القدرة



طريقة عمل الفول في القدرة طريقة عمل الفول في القدرة

تعتبر طريقة عمل الفول في القدرة من أكثر الوصفات التي نحتاج لمعرفتها في شهر رمضان، ويحتوي الفول على العديد من القيم الغذائية المختلفة، ويمكن تحضيره في المنزل بأقل التكاليف وأسهل المكونات، وسوف نحصل على نفس المذاق عند عمل الفول في القدرة الذي نحصل عليه عند شرائه جاهزا، وإليكم طرق عمل الفول في القدرة.



‎طريقة عمل الفول النابت بالقدرة



مقادير طريقة عمل الفول النابت بالقدرة





نصف كوب من الأرز

نصف ملعقة كبيرة من السمن البلدي

عدد 2 كوب من الفول النابت

عدد 2 حبة من المستكة

عدد 2 حبة من حب الهال مع رشة ملح خفيفة للغاية

ملعقة كبيرة من عصير الليمون

عدد 6 – 7 أكواب من الماء

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‎طريقة عمل الفول النابت بالقدرة- إحضار الفول النابت وتقشيره بشكل جيد.- وضع الفول النابت في قدر عميق مع إضافة الماء وعصير الليمون.- ترك الفول النابت لمدة 20 دقيقة على نار مرتفعة حتى يصبح نصف ناضج قبل أن نضيف كل من الأرز والملح ونقم بتغطية القدر من جديد.- تخفيض درجة حرارة النار وترك الفول لمدة تتراوح من 25 – 30 دقيقة حتى ينضج الأرز بشكل كامل.- تسخين السمن البلدي مع المستكة وحب الهال على النار حتى يصبح لونهم ذهبيًا ، ثم نقوم بسكبهم على الشوربة قبل تقديمها للأسرة.‎طريقة عمل الفول النابت بالطماطممقادير طريقة عمل الفول النابت بالطماطمنصف كيلو فول منقوع لمدة 24 ساعة1 لتر ماء (للسلق)1 بصل قطع1 جزر قطع1 طماطم مبشورة5 جم ملح5 جم كمون5 جم شطه5 جم فلفل2 خبز مكعبات محمص‎طريقة عمل الفول النابت بالطماطم :- في اناء على النار في ماء مغلى، نقوم بإضافة بصل وجزر وطماطم مبشورة ونتركها تغلى.- ثم نضيف الفول المنقوع ونتبله ملح وفلفل وكمون وشطه، ونتركه على نار هاديه لمدة ساعه وربع، ثم يقدم.‎طريقة عمل الفول النابت بالارز‎مقادير طريقة عمل الفول النابت بالارز2 كوب فول نابت بصله متوسطة مفرية3 فصوص ثوم مفروم.نصف ملعقة كبيرة كزبرة جافة3 ملاعق كبيرة زيت نباتي2 كوب عصير طماطم3 ملاعق كبيرة صلصة طماطم3 ملاعق كبيرة ارز مسلوق نصف سلق توابل‎طريقة عمل الفول النابت بالارز- يغسل الفول النابت وقشريه.- يهرس الثوم مع الكزبرة.- يتم تقليب البصل مع الزيت على نار هادئة حتى اللون الذهبي، وضيفي الثوم المهروس مع الكزبرة وقلبي المقدار لدقائق قليلة.- يضاف عصير وصلصة الطماطم والفول وغطي الوعاء، مع التقليب من فترة لأخرى وإضافة ماء كلما احتاج الأمر ذلك. 5- مع اقتراب الفول على النضج، قومي بإضافة الأرز، ويتك الوعاء لدقائق، ثم يقدم.اقرأ أيضا | لحمة ورز وشوربة.. 4 وصفات مختلفة بـ الفول الأخضر‎طريقة الفول النابت السوري‎مقادير طريقة الفول النابت السوري500 جرام فول تدميس مغسول جيدالتر ماءحبة بصل مقطعه مكعبات صغيرهملعقة كبيره زيت2/1 ملعقة كبيره ملح2/1 ملعقة صغيره ( كمون - فلفل اسود)حبه مستكة3 فصوص حبهان مفتوحهورقه غار‎طريقة الفول النابت السوري:- يتم وضع الفول في اناء ونضع عليه ماء حتى التغطية، ويترك لمدة 3 ساعات .- يصفى الماء ويغسل جيدا، ونضع عليه ماء مرة أخرى ويترك 12 ساعة .- نكرر الخطوة السابقة مرتين .- يصفى الماء ويغسل جيدا، ويوضع في كيس قماش ويقفل جيدا ويوضع في مكان دافئ لمده 12 ساعة .- نكرر الخطوة السابقة حتى تظهر نبتة للفول .- يتم وضع زيت في اناء على النار ونضع عليه البصل ويترك حتى يدبل .- نضع الماء والمستكة و الحبهان و الغار والملح والفلفل والكمون، ويترك على نار هادئة لمده نصف ساعة .- تصفى بمصفاه الشاي ونأخذ الشوربة توضع على النار مرة أخرى، ونضع عليها الفول ويترك حتى ينضج.