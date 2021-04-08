

رئيس القابضة لكهرباء مصر يوجه الشكر لوزير المالية رئيس القابضة لكهرباء مصر يوجه الشكر لوزير المالية

توجه المهندس جابر الدسوقي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بالشكر والتقدير للدكتور محمد معيط وزير المالية علي تلبية الدعوة لعقد ندوات للتوعية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإقرارات الإلكترونية للأشخاص الاعتباريين ، بما يحقق صالح الاقتصاد الوطني.



جاء ذلك خلال الندوات التي نظمتها مصلحة الضرائب المصرية بالتعاون مع الشركة القابضة لكهرباء مصر بمقر معهد تدريب المقطم التابع لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء و بحضور كل من المحاسب أحمد سامي يوسف مدير عام التسويق والعقود بشركة جنوب القاهرة و الدكتور المهندس محمد فاروق رئيس قطاع التدريب بشركة جنوب و المهندسة إيمان عيسي مدير عام التدريب بالشركة القابضة و المهندسة حنان صلاح مدير إدارة بمعهد تدريب المقطم ، و ممثلي قطاع الكهرباء المصري و عددهم ٦ شركات لإنتاج الكهرباء و ٩ شركات لتوزيع الكهرباء و شركة الخدمات الطبية ( مستشفي الكهرباء) بالإضافة إلى بعض العاملين بالشركة القابضة.







ووجه الشكر إلى رئيس مصلحة الضرائب المصرية على استجابة المصلحة لعقد ندوات توعية ضريبية بالتعاون مع وزارة الكهرباء والمتمثلة في الشركة القابضة لكهرباء مصر .



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و أكد المحاسب " عبدالمحسن خلف أحمد العضو المتفرغ للشئون الإدارية و الموارد البشرية و التدريب بالشركة القابضة " علي أن تنظيم ندوات للتوعية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإقرارات الإلكترونية للأشخاص الاعتباريين ، يعد اهتماما من مصلحة الضرائب المصرية بقطاع الكهرباء و تقديرًا للدور المجتمعي الذي يقوم به و تفهمه للتحديات التي تواجه قطاع الكهرباء.