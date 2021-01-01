سهلة وشهية.. طريقة عمل مكرونة بالدجاج

طريقة عمل مكرونة بالدجاج من الأطباق التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار، لذا شاركت الشيف غادة التلي متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك طريقة عمل مكرونة بالدجاج والصلصة الإيطالية.
مقادير طريقة عمل مكرونة بالدجاج
أربع صدور دجاج
كيس مكرونة يتم سلقها
بصلة
٣ فص ثوم
نصف كوب زيتون أسود
كوب مشروم
مكعب مرق
٢ ملعقة كبيرة صلصة طماطم
كوب عصير طماطم
فلفل أخضر
فلفل أحمر
ملعقة صغيرة زعتر
نصف كوب ريحان
٤ ملعقة كبيرة زيت زيتون
ملح
فلفل
جبنة بارميزان مبشورة للوجة
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