

سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 27 سنتا ليبلغ 61.89 دولار سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 27 سنتا ليبلغ 61.89 دولار

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 27 سنتا ليبلغ 61.89 دولار في تداولات يوم أمس الجمعة، مقابل 62.16 دولار في تداولات يوم أمس الأول، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.



وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتا لتبلغ 63.04 دولار للبرميل، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 22 سنتا ليبلغ 59.38 دولار.