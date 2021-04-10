سعر الدولار اليوم السبت 10-4-2021 فى مصر

استقر سعر الدولار اليوم السبت 10-4-2021، أمام الجنيه المصرى، ليثبت سعره فى البنك الأهلى المصرى عند 15.64جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع، وثبت سعره فى بنك "القاهرة" عند 15.66جنيه للشراء، 15.76 جنيه للبيع، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك يومى الجمعة والسبت.
ويقدم اليوم السابع، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها، سواء فى التعاملات الصباحية أو المسائية.
وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:
سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
15.65 جنيه للشراء.
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