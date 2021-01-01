

جنرال موتورز وفورد تتوقعان خسائر بالمليارات هذا العام بسبب نقص أشباه الموصلات جنرال موتورز وفورد تتوقعان خسائر بالمليارات هذا العام بسبب نقص أشباه الموصلات

المربع نت – تمر صناعة السيارات بواحدة من أسوأ أزمات الإنتاج بسبب النقص العالمي الحاد في أشباه الموصلات اللازمة لإنتاج السيارات.. وهي أزمة أثرت على الجميع من اليابان إلى أوروبا وأمريكا الشمالية.



وقد أعلنت جنرال موتورز عن تمديد فترة توقف الإنتاج في مصانعهم الأمريكية والكندية والمكسيكية بعدة أسابيع لاستمرار الأزمة، مع العلم أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستتخذ قراراً قريباً بشأن نقص أشباه الموصلات من الموردين الآسيويين.



للوقت الحالي سيتأثر إنتاج موديلات شيفروليه بليزر وكمارو وماليبو وإيكوينوكس وجمس أكاديا وكاديلاك XT4 و XT5 وXT6 وCT4 و CT5 ضمن سيارات أخرى، وتقدر جنرال موتورز الخسائر النائجة عن الأزمة الحالية بحوالي 2 مليار دولار (7.5 مليار ريال).

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كما اتخذت فورد قرارات مماثلة بوقف الإنتاج في مصنع Flat Rock في ولاية ميشيجان الأمريكية ووقف خطوط الإنتاج في عدة مصانع أخرى، وتتوقع فورد تراجع إيراداتها السنوية بـ 1 إلى 2.5 مليار دولار.