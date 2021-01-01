مسؤول أوروبي يعلن موعد انتهاء جائحة كورونا



موعد انتهاء جائحة كورونا موعد انتهاء جائحة كورونا

أكد المفوض الأوروبي لشؤون السوق الداخلية تيري بريتون، على تحقيق المناعة الجماعية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في أوروبا بحلول شهر يوليو المقبل.







وقال، مسئول التحصين في الاتحاد الأوروبي، في تصريحات نقلتها صحيفة "بيلد" الألمانية: "لقد ربحنا المعركة العلمية، ونحن على وشك الانتصار في المعركة الصناعية".

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وكان بريتون أصدر في نهاية شهر مارس الماضي هدفًا جديدًا لحملة لقاح الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى تحقيق مناعة القطيع في الاتحاد الأوروبي بحلول 14 يوليو المقبل، العيد الوطني لفرنسا.وأعاد تأكيد هذا الوعد ليقول: "بحلول منتصف يوليو المقبل، سنتمكن من تقديم جرعات كافية إلى الدول الأعضاء لتطعيم حوالي 70% من السكان البالغين".ووفقا لتعريف منظمة الصحة العالمية، فإن هذا يعني مناعة القطيع. غير أن هذا لا يعني، على حد تعبير بريتون، إجازة صيفية "عادية".يأتي ذلك مع استمرار المحاولات في العالم أجمع بانهاء جائحة كورونا عبر زيادة حملة التلقيح ضد الفيروس.