سعر الدرهم الإماراتى اليوم السبت 10-4-2021

يقدم لكم موقع " الدستور" في ضوء خدماته المتنوعة، سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 10-4-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة في أسواق المال المحلية والتي أفادت بها البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المحلي.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت 10-4-2021
سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري
بلغ متوسط سعر الدرهم الإماراتي اليوم 4.28 جنيه للشراء و4.31 جنيه للبيع، حسبما أفادت التحديثات الأخيرة للبنك المركزي المصري.
سعر الدرهم في بنك مصر
حقق الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر سعر 4.22 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.
سعر الدرهم في البنك الأهلي المصري
ووصل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري إلى 4.22 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.
سعر الدرهم في بنك الإسكندرية
ووصل في بنك الإسكندرية 4.22 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.
سعر الدرهم في بنك قناة السويس
وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس 4.77 جنيه للشراء و4.81 جنيه للبيع.
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