«هندسة القاهرة» تفوز بالمركزين الأول والثاني في مسابقة شيل العالمية

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أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، فوز فريق كلية الهندسة بالجامعة، بالمركزين الأول والثاني في مسابقة ماراثون شيل البيئي العالمية لفرق الجامعات Shell Eco-marathon، وذلك من بين أكثر من 89 جامعة مشاركة في المسابقة؛ متفوقًا على فرق جامعات أوروبية وأفريقية.







فاز فريق كلية هندسة القاهرة بالمركز الأول في فئة ابتكار التصميم والمحاكاة ALTAIR-Simulator Innovate Award وهي جائزة لتعظيم الاستفادة من حزمة برامج تصميمية للمساعدة في تصميم السيارات بشكل أمثل (ومعها جائزة مالية 1500 دولار)، وفاز الفريق بالمركز الثاني في فئة التواصل المجتمعي والتوعية Communications Award بأهمية دور السيارات الصديقة البيئة (ومعها جائزة مالية 750 دولار). كما حصل الفريق على المركز الخامس بمسابقة السيارات ذاتية القيادة Autonomous cars لتطوير برامج القيادة الذاتية للسيارات الصغيرة.

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وأشاد رئيس جامعة القاهرة، بما حققه فريق كلية الهندسة، وهنأهم بفوزهم بالمركزين الأول والثاني في ماراثون Shell البيئي العالمي، وقرر صرف مكافآت متميزة للطلاب المشاركين وهيئة الإشراف.أكد الدكتور الخشت، على قدرة طلاب جامعة القاهرة المنافسة بقوة في المسابقات العالمية في مختلف المجالات والفوز بمراكز متقدمة فيها، مؤكدًا دعمه الكامل وتشجيعه للفرق الطلابية المشاركة في المسابقات الدولية والإقليمية في مختلف المجالات.ولفت رئيس جامعة القاهرة، إلى أن فوز الفريق الطلابي يعد مؤشرا على نجاح برامج تنمية الابتكار والإبداع ومواكبة المناهج الدراسية للتطور الأكاديمي في العالم.من جانبه، قال الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة، إن فريق كلية الهندسة المشارك يتكون من 80 طالبا وطالبة من أقسام الكلية المختلفة، ويشرف عليهم الدكتور عمر أحمد سليمان حزين الأستاذ المساعد بقسم هندسة القوى الميكانيكية.وأضاف عميد كلية الهندسة، أن الفريق يشارك بصفة دورية بمسابقة مارثون Shell البيئي والتي حقق بها جوائز مميزة ومراكز متقدمة في أعوام سابقة، مؤكدًا أن جهود طلاب الكلية مستمرة لحصد المزيد من الجوائز من خلال تمثيلهم لمصر وجامعة القاهرة في المسابقات الهندسية الدولية.يذكر أن مسابقة Shell Eco-Marathon هي مسابقة عالمية تنظمها شركة Shell بهدف مشاركة طلاب الجامعات في تصميم وتنفيذ سيارات صديقة للبيئة، ويشارك فريق هندسة القاهرة بالمسابقة بسيارات صديقة للبيئة في فئتين Prototype و Urban-Concept وهي سيارات صغيرة، الهدف منها تحقيق أكبر مسافة بأقل كمية وقود.ويشار إلى أن كلية الهندسة بجامعة القاهرة بدأت المشاركة بالمسابقة وتكوين الفريق عام 2012 بناء على بروتوكول تعاون بين الكلية وشركة Shell، وكان بطلب من شركة Shell للتعاون مع الجامعات المصرية المختلفة حيث يشارك في المسابقة من مصر جامعات عين شمس وحلوان والإسكندرية وحوالي 10 جامعات ومعاهد هندسية أخرى.