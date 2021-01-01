منصة جديدة للتعليم الإلكتروني ببنات عين شمس



كلية البنات جامعة عين شمس كلية البنات جامعة عين شمس

أعلنت كلية البنات جامعة عين شمس توقف العمل علي منصة التعليم الإلكتروني، موضحة فى بيان لها أنه يتم التعامل مع منصة جديدة للتعليم الالكتروني بداية من الفصل الدراسي الثاني 2020_2021 ويمكن للطلاب معرفة كافة التفاصيل من الموقع الرسمي للكلية .



أكدت الدكتورة رقية شلبي عميدة كلية البنات بجامعة عين شمس أن الكلية استعدت لانطلاق الفصل الدراسي الثاني بحزمة كبيرة من الإجراءات الاحترازية المشددة.



أشارت الدكتورة رقية خلال تصريحاتها لصدي البلد أنه تم الانتهاء من إعداد جداول المحاضرات، مشيرة إلى آليات رفع المواد الدراسية على منصات التواصل الإلكتروني، وذلك في ظل تطبيق نظام التعليم الهجين، والذي يجمع بين التعليم المباشر، والتعليم عن بعد.

قد يعجبك أيضا...

شددت عميدة كلية البنات على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، للحفاظ على سلامة جميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية، وتطهير وتعقيم جميع القاعات الدراسية والطرقات والمكاتب الإدارية وتوفير أدوات التعقيم.افتتح الدكتور محمود شوقى المتينى رئيس جامعة عين شمس ، مسرح كلية البنات الجديد بعد الانتهاء من تطويره بحضور الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعه لشئون الدراسات العليا والبحوث وا.د هشام تمراز نائب رئيس الجامعه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وا.د رقية شلبي عميد الكليه البنات جامعة عين شمس وا.د مى حلمى وكيل الكليه لشئون التعليم والطلاب وا.د حنان الشاعر وكيل الكليه لشئون الدارسات العليا وا.د اميرة يوسف وكيل الكليه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ولفيف من أعضاء هيئه التدريس بجامعة عين شمس .أكد رئيس الجامعة أن افتتاح مسرح كلية البنات بعد تجديده يأتى في إطار منظومة التطوير التى تشهدها الجامعة في كافة أرجائها ( الكليات - مبان - مدرجات - مسارح وغيرها ) إلي جانب تطوير العملية التعليمية.وأضاف أن الاستفادة من المسرح ستكون عظيمة ، حيث سيتم فيه إقامة المؤتمرات وحفلات التخرج وغيرها من الأنشطة التى تدعم الدور الثقافي للجامعة .كما أعلن ان الفترة القادمة تشهد صيانة مدرجات الكلية ومبانيها المختلفة وأيضًا كنترولات الكلية وقاعات الامتحانات وحمام السباحة وصالات الجيم بما يعود بالنفع علي طالبات كلية البنات.وأشاد بدور كلية البنات علميًا وثقافيًا وتاريخيًا، وما تضمه من أقسام متنوعة في مختلف العلوم والآداب والتربية، كما أثنى على الدور العلمي والمجتمعي الذي تلعبه الكلية من خلال أعضاء هيئة التدريس بالكلية وخريجيها.كذلك أشاد بالكلية وتاريخها العريق وايضًا تنظيمها لعدة أسواق خيرية والتى كان لها دور كبير في مساعدة الطالبات غير القادرات.أكدت د. رقية شلبي عميد كلية البنات جامعه عين شمس أن المسرح تم تجديده وفق أحدث الأنظمة العالمية وبيوت خبرة متخصصة من خلال استشاريين وأساتذة كلية الهندسة بالجامعة. لافتا إلي أنه جاهز للتشغيل وملحق به غرف استقبال بالدور الرئيسي، وبه بدروم مكيف خاص بالعارضين وغرف تغيير الملابس، وبه بعض الإضاءات الخاصة علي خشبة المسرح وحجرة التحكم في الصوت والإضاءة والستائر، وأيضا مجهز بعوازل للصوت. وعدد ٥٠٨ كراسى بمساحة ٦٤٠ مترا.وشهدت فعاليات الافتتاح تكريم الاستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة لكل من الأستاذة الدكتورة رقية شلبي الاستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود والاستاذ الدكتور ايمن صالح والاستاذ الدكتور هشام تمراز وعدد من الفنانين منهم الفنانه سميره عبد العزيز والفنانه رجاء حسين والمخرج الدكتور سامح الشوادى وتم تكريم الأساتذة من كلية الهندسه على الاشراف علي المسرح .وقدم كورال كلية البنات عرضا مميزا أشاد به الحضور . وتم التقاط الصور التذكارية التى جمعت قيادات الجامعة مع الطلبة وفريق الكورال.