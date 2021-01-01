صيدلة حلوان: الاختبارات الإلكترونية سارت بدون أى معوقات



كلية الصيدلة بجامعة حلوان كلية الصيدلة بجامعة حلوان

قال الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة بجامعة حلوان، أن كلية الصيدلة قد عقدت هذا العام خلال امتحانات منتصف العام الدراسي الأول للعام الجامعي 2020/2021 .







وصرح الدكتور سامح سرور فى تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، أن الاختبارات الالكترونية التى أجرتها الكلية لم تشهد أي مشكلة سواء تقنية أو تعليمية مما يأكد على نجاح التجربة وإن الكلية والجامعة وفرت جميع التسهيلات للطلاب من أجل تهيئة الأجواء لأداء إختبارات وان الاختبارات الالكترونيه تعد نقله لا بد أن نبنى عليها السير نحو التحول الرقمي فى الكليات والجامعات.

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وأشار عميد كلية الصيدلة أن من الممكن زيادة الاعتماد على الاختبارات الالكترونيه فى إمتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجامعي الحالي حيث من الممكن زيادة عدد البرامج التى قد تخوض إمتحانات إلكترونية .وأكد على أن الاختبارات الالكترونية تعد وسيلة اسهل واسرع بالإضافة الى أن إعتماد الكليات علي الإختبارات الإلكترونية يأتي في إطار التسهيل علي الطلاب وللحفاظ علي حقوقهم وذلك من خلال الإعتماد علي التصحيح الإلكتروني دون تدخل أعضاء التدريس.وأضاف أن الاختبارات الإلكترونية تطبق لأول مرة بالكلية، وتعد جامعة حلوان من أوائل الجامعات الحكومية المصرية التي يجري بها الاختبارات الالكترونية عبر منظومة الاختبارات الالكترونية التي دشنها المجلس الأعلى للجامعات مؤخرا.وأجريت الاختبارات بمعامل مركز الحساب العلمي بالجامعة حيث قام الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة بعمل جولة تفقدية داخل اللجان للاطمئنان على سير الاختبارات بها والتأكد من تذليل أي عقبات أمام الطلاب وتقديم كافة الدعم المعنوي للطلاب والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.تستعد تيدكس جامعة حلوان لإنطلاق مؤتمر الشباب السنوي لها والمقرر له غدا، على مسرح النهار بوسط البلد بالقاهرة تحت عنوان TANGRAMوتعد منظمة تيدكس العالمية أحد أشهر الأنشطة الطلابية وتمتلك ما يقارب 128 فرعًا في الجامعات المختلفة حول العالم، وهي غير هادفة للربح، وشعارها “أفكار تستحق الانتشار”، وتقيم مؤتمرًا كُل عام يهتم بنشر الأفكار المختلفة من الشخصيات الشبابية المؤثرة، والهدف من المؤتمر هو تبادل ومناقشة الأفكار من أجل المجتمع، وإبراز الكوادر المختلفة، ونقل كافة الأفكار الهادفة إلى الشباب.