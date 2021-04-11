غدا.. بدء الامتحانات التكميلية لطلاب الإعدادية



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

تبدأ وزارة التربية والتعليم غدًا، الأحد، الامتحانات التكميلية لطلاب الإعدادية الذين لم يجتازوا امتحان الفصل الدراسي الأول (حتى يتمكنوا من الحصول على نسبة 50% فأكثر).







وأوضح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم في كتاب دوري أرسلته للمديريات التعليمية، أن الحالات التي ستخضع لهذا الامتحان التكميلي تتمثل في :

قد يعجبك أيضا...

الطالب الغائب عن امتحان الفصل الدراسي الأول، والطالب الذي لم يتمكن من الحصول على نسبة 50% في امتحان الفصل الدراسي الأول، والطالب الذي حصل على نسبة 50%فأكثر في الورقة الامتحانية التي ادى فيها الامتحان في الفصل الدراسي الأول ولم يحصل على 25% في مادة أو أكثر.وقرر وزير التربية والتعليم، أن يعد هذا الامتحان التكميلي شرطا أساسيا للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني.وشدد على أن تتولى الإدارة التعليمية عبد الامتحان التكميلي، في ورقة منفصلة لكل مادة ، وتكون الاجابة بنفس ورقة الأسئلة، وتكون نوعية الاسئلة اختيار من متعدد بأربعة بدائل لكل سؤالجدول الامتحان التكميلي لطلاب الإعداديةوذلك للمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة والخاصة للغات طبقا للجدول التالي:الأحد 11 أبريل 2021 :اللغة العربية (15 سؤال) من 9 صباحا : 10 صباحاالرياضيات (10 اسئلة) من 10:15 صباحا لـ11 صباحاالاثنين 12 أبريل 2021 :اللغة الانجليزية (10 اسئلة) من 9 صباحا لـ 9:45 صباحاالعلوم (8 أسئلة) من 10 صباحا لـ 10:30 صباحاالدراسات الاجتماعية (8 أسئلة) من 10:45 صباحا لـ 11:15 صباحاوتعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الثالث الإعدادي أوائل شهر يونيو بلجان مراقبة ومؤمنة وكنترولات على مستوى الجمهورية وفق الإجراءات المتبعة، وللسيد مدير المديرية اتخاذ القرارات المناسبة التي بشأنها قبول حالات الاعتذارات القهرية لطلاب الشهادة الاعدادية سواء لطلاب المدارس الرسمية أو المدارس الدولية الذين تخلفوا أو لم يجتازوا الامتحانات التكميلية ، على أن يتم عقد امتحان مجمع على مستوى المديرية لهؤلاء الطلاب كبديل قبل موعد امتحان الفصل الدراسي الثاني.