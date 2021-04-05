

مخاوف من ارتفاعات مفاجئة .. سعر الحديد والاسمنت فى مصر اليوم السبت 10-4-2021 مخاوف من ارتفاعات مفاجئة .. سعر الحديد والاسمنت فى مصر اليوم السبت 10-4-2021

تسيطر مخاوف الارتفاعات المفاجئة على سوق الحديد والاسمنت في مصر خلال الشهر الجارى، فيما طرأت زيادات جديدة على سعر مواد البناء في مصر اليوم السبت 10-4-2021، تراوحت ما بين 45 جنيه وحتى 75 جنيه للأسمنت، فيما يشهد سعر الحديد حالة من الارتباك والترقب وعدم الاستقرار، وسط تزايد معدلات الركود التي تضرب القطاع نتيجة وقف استخراج تراخيص البناء، ما ادى إلى عدم الاستقرار في سعر الحديد وعدم وجود سعر قطعى.



رصدت «المصرى اليوم«، سعر الحديد بمستهل تعاملات اليوم السبت 10-4-2021، حيث ارتفع سعر الاسمنت المسلح بمعدل 75 جنيه في سعر الطن خاصة شركتى العامرية للاسمنت واسمنت الاسكندرية، وسط توقعات بارتفاع جديد في أسعار الحديد خلال شهر ابريل الجارى تماشيا مع سعر الاسمنت، بعدما ارتفع السعر بشكل مفاجئ الشهر الماضى بمعدل 200 جنيه في سعر طن الحديد.



وقال محمود مخيمر، رئيس شعبة وكلاء ومتعهدى مواد البناء في الغرفة التجارية بالاسكندرية، أن بعض شركات الاسمنت قامت برفع سعر الطن ما بين 45 جنيه و75 جنيه، حيث رفعت شركة اسمنت العامرية سعر الطن إلى 945 جنيه بينما رفعت شركة اسمنت الاسكندرية سعر الطن إلى 950 جنيه، محذراً من نية الشركات المننتجة لرفع سعر الطن إلى 1200 جنيه اذا لم تتحرك الدولة لحماية القطاع.

قد يعجبك أيضا...

ويشهد سوق مواد البناء الحديد تذبذبًا ملحوظًا في حجم الطلب بالسوق، نتيجة تراجع حركة البناء والتشييد وخاصة بمشروعات الأهالي والتي تمثل نسبة كبيرة من حجم الطلب بالسوق، بالإضافة لزيادة معدلات الإنتاج بالسوق مع دخول خطوط إنتاج جديدة لبعض مصانع الحديد والأسمنت العاملة بالسوق المصري.وذكرت شعبة وكلاء ومتعهدى مواد البناء في الغرفة التجارية بالاسكندرية، أن موجة من الركود والترقب الحذر تسيطر على سوق البناء في مصر خاصة وان عدم الاقبال على شراء الحديد والاسمنت تعدى 90%.وتوقعت ارتفاع مفاجئ في سعر الحديد في السوق المحلى خلال الأيام المقبلة على الرغم من عدم الاقبال من ناحية الشراء نظراً الظروف الاقتصادية التي يعانى منها المواطنين، وكذا ضوابط واشراطات البناء الجديدة.تنشر «المصرى اليوم»، سعر الحديد داخل السوق المحلية بمستهل تعاملات اليوم:سعر طن حديد عز الدخيلة تسليم ارض مصنع 13700 جنيه.سعر طه حديد بشاى للصلب 13500 جنيهسعر طن الحديد الاستثمارى (بشاى) 13450 جنيهسعر طه الحديد عطية 13400 جنيهسعر طن الحديد سرحان 13300سعر طن الحديد مراكبى 13300سعر طن حديد المصريين 13500سعر طن حديد مصر الكومى 13300سعر طن حديد المعادى 13300سعر طن حديد العشرى 13300سعر طن حديد مصر ستيل 13300يضاف إلى سعر الطن المعلن 120 إلى 150 جنيه «نولون» قبل تسليمه للعميل، وهذة الأسعار المذكورة للكميات التي لا تقل عن 30 طن وبشروط سداد نقدي أو قصير الأجل.تنشر «المصرى اليوم«سعر الأسمنت داخل السوق المحلية:سعر طن اسمنت المسلح 790 جنيةسعر طن أسمنت النصر 750 جنيةسعر طن أسمنت المهندس 740 جنيةسعر طن أسمنت أسيك المنيا 740 جنيةسعر طن أسمنت الصخرة 725 جنيةسعر طن أسمنت وادي النيل 735 جنيةسعر طن لافارج للأسمنت المخصوص 760 جنيةسعر طن اسمنت العريش العسكري 735 جنيةسعر طن أسمنت سيناء 735 جنيةسعر طن أسمنت السويس 770 جنيةسعر طن أسمنت حلوان 775 جنيةسعر طن أسمنت مصر بني سويف 755 جنيةسعر طن اسمنت السويدي 795 جنيةسعر طن أسمنت جنوب الوادي 740 جنيةسعر طن اسمنت المسله 725 جنيةسعر طن أسمنت شركة العامرية 985 جنيه في الاسكندرية بزيادة 45 جنيه في الطنسعر طن أسمنت شركة الاسكندرية بروتلاند 950 جنيه بزيادة 75 جنيه في الطنسعر طن أسمنت شركة المنيا 780 في القاهرةسعر طن أسمنت شركة المصرى 778 جنيهكما تنشر «المصرى اليوم» سعر الأسمنت الأبيض في السوق المحلى:سعر طن سيناء للأسمنت الأبيض 2500 جنيةسعر طن سيناء للأسمنت الأبيض 2450 جنيةسعر طن رويال المنيا للأسمنت الأبيض 2380 جنيةسعر طن أسمنت حلوان المنيا 2420 جنيهويتراوح إنتاج مصر من الحديد وفقا لبيانات غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، نحو 7.9 مليون طن، ومن البليت المادة الخام لتصنيع الحديد نحو 4.5 مليون طن، فيما تصل نسبة الاستيراد من البليت نحو 3.5 مليون طن.