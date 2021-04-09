

الأرصاد: طقس اليوم مائل للبرودة.. وهذه درجات الحرارة المتوقعة الأرصاد: طقس اليوم مائل للبرودة.. وهذه درجات الحرارة المتوقعة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس اليوم السبت، لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والرياح نشطة مائل للبرودة على السواحل الشمالية والرياح نشطة.



ويكون الطقس معتدل على جنوب سيناء ولطيف على شمال الصعيد والرياح نشطة معتدل على جنوب الصعيد والرياح نشطة .



وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائل للبرودة على السواحل الشمالية لطيف على جنوب سيناء مائل للبرودة على جنوب البلاد.

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وتشهد البلاد فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة ونشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد واضطراب في الملاحة البحرية على البحر الأحمر والمتوسط حيث تصل سرعة الرياح من 70 لـ 80 كم في الساعة .وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون مضطرب جدا وإرتفاع الموج فيه من أربع امتار الى ست امتار والرياح السطحية شمالية غربيةوبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون مضطرب جدا وإرتفاع الموج فيه من أربع امتار الى ست امتار والرياح السطحية شمالية غربية .وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصرالعظمى الصغرىالقاهرة 21 13الاسكندرية 18 14وادى النطرون 20 13طنطا 20 13شبين الكوم 20 13دمنهور 19 14بلطيم 19 14مطروح 18 12السلوم 17 10سيوة 20 09بورسعيد 19 14دمياط 19 14الزقازيق 21 14المنصورة 20 13الاسماعيلية 22 12السويس 23 14العريش 19 12رفح 18 11رأس سدر 24 14نخل 20 08نويبع 24 16طابا 20 10كاترين 19 04الطور 23 15شرم الشيخ 25 17الغردقة 26 16مرسى علم 25 18الفيوم 22 14بنى سويف 22 15المنيا 22 15أسيوط 23 14سوهاج 24 14قنا 26 15الأقصر 28 15أسوان 30 16ادفو 29 15أبوسمبل 30 17الوادى الجديد 27 14شلاتين 30 20ابو رماد 28 19حلايب 29 21رأس حدربة 28 20