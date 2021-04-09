

7 أطعمة تمنحك شعورا بالسعادة 7 أطعمة تمنحك شعورا بالسعادة

كشفت مواقع صحية، عن قائمة الأطعمة التي يجب أن تكون متوفرة في قائمة التسوق الخاصة بك لزيادة مستويات السيروتونين وتحقيق السعادة، مؤكدة أن هذه الأطعمة غنية بحمض التريبتوفانال، المعزز للسعادة.



وقال موقع "بزنس إنسايدر" الصحي، إن "الذين يعانون من الاكتئاب والقلق غالبا ما تكون لديهم مستويات منخفضة من التربتوفان، ومع ذلك، يمكن أن تكون إحدى طرق معالجة ذلك من خلال تناول الأطعمة الغنية بالتريبتوفان".



سمك السلمون

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بصرف النظر عن كون هذا السمك مصدر للتربتوفان، يعد السلمون مصدرا ممتازا للأحماض الدهنية وأوميغا 3 وفيتامين D.البذورتعد البذور مصدرا مهما للتربتوفان بشكل خاص للنباتيين، الذين قد لا يتمكنون من تناول بعض الأطعمة الأخرى في هذه القائمة.البيضغني بالتريبتوفان، ويحتوي على كميات كبيرة من فيتامينات A و B12 والسيلينيوم، ويعد صفار البيض أيضا مصدرا جيدا للكولين، وهو عنصر غذائي مهم بشكل خاص في حالات الحمل، كما أظهرت الدراسات التي نشرتها المكتبة الوطنية للطب.المكسراتستساعدك المكسرات أيضا على زيادة مستويات السيروتونين لأنها تحتوي على التربتوفان، كما أنها مصدر مهم للدهون الأحادية غير المشبعة والبروتينات وبعض المعادن والفيتامينات المهمة لعمل الجسم بشكل سليم.الدواجنيميل اللحم إلى أن يكون غنيا بالبروتين وهو خيار جيد للتربتوفان أيضا. ومع ذلك، يمنح الديك الرومي في عيد الشكر أحيانا سمعة سيئة لأنه يجعل الناس يشعرون بالنعاس، وليس اللحم نفسه هو الذي يغري متناوليه بالرقاد بل حجم الوجبة. وفي الأجزاء الصغيرة، تعد الدواجن خيارا جيدا عندما يتعلق الأمر بتناول اللحوم لأنها تحتوي أيضا على نسبة منخفضة من الدهون.منتجات الألبانيمكن أن يوفر الحليب ومنتجات الألبان أيضا دفعة من التربتوفان. كما أنها مصدر جيد للكالسيوم وفيتامينات A وD وE..المنتجات القائمة على فول الصوياطعام آخر مهم للنباتيين يتمثل بالمنتجات التي تحتوي على فول الصويا، مثل التوفو أو حليب الصويا أو صلصة الصويا، كونها كلها مصادر للتربتوفان.