

روسيا والإمارات تجهزان "منصة غاغارين" لإطلاق صاروخ جديد روسيا والإمارات تجهزان "منصة غاغارين" لإطلاق صاروخ جديد

تضم قاعدة "بايكونور" الفضائية منشأة تخلد ذكرى رائد الفضاء الأول يوري غاغارين.



وكشف كونستانتين بوسيغين، رئيس مدينة بايكونور، الذي تحدث لـ"سبوتنيك" عشية الذكرى الـ60 للرحلة الفضائية الأولى، أن هذه المنشأة هي المنصة التي انطلق منها رائد الفضاء الأول.



إطلاق الصاروخ الحامل Soyuz-2.1 مع المركبة الفضائية المأهولة Soyuz MS-18 وطاقم الرحلة طويلة المدى ISS-65 من منصة الإطلاق

والآن لا تنطلق الصواريخ من "منصة غاغارين" لأنها تخضع للإصلاح والترميم. وتقوم روسيا بهذا العمل منذ عام 2021 بمساعدة كازاخستان التي تقع قاعدة بايكونور داخل أراضيها ودولة الإمارات العربية المتحدة.

قد يعجبك أيضا...

وتهدف الترميمات إلى تهيئة "منصة غاغارين" لإطلاق صواريخ جديدة من نوع "سويوز".وهناك منصة أخرى تمسها يد الترميم انطلقت منها صواريخ "زينيت". ويبدأ منذ عام 2021 العمل على تهيئتها لإطلاق صواريخ "سويوز-5".وتحل في 12 ابريل/ نيسان الجاري الذكرى الـ60 للرحلة الفضائية الأولى التي دشنت عصرا جديدا، عصر استكشاف الفضاء، وأنجزها أحد أبناء روسيا، يوري غاغارين، الذي أصبح أول إنسان راد مجاهل الفضاء.