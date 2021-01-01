فوائد حبة البركة .. علاج فعال لأخطر الأمراض أبرزها السرطان



فوائد حبة البركة فوائد حبة البركة

فوائد حبة البركة كثيرة ، فهى تساعد فى الوقاية من الأمراض المختلفة بفضل احتوائها على مواد ترفع المناعة وتعالج الالتهابات وتحارب البكتيريا والجذور الحرة .



ومن فوائد حبة البركة الهامة أنها تساعد فى علاج عدد كبير من الأمراض منها قرحة المعدة وارتفاع الكوليسترول والسمنة وأمراض القلب والسكرى.



نعرض لكم أهم فوائد حبة البركة الصحية ، نقلا عن موقع “ هليث لاين”.

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غنية بمضادات الأكسدةترجع العديد من فوائد حبة البركة لاحتوائها على مضادات الأكسدة هي مواد تعمل على تحييد الجذور الحرة الضارة وتمنع الضرر التأكسدي للخلايا.تظهر الأبحاث أن مضادات الأكسدة يمكن أن يكون لها تأثير قوي على الصحة ، تشير بعض الدراسات إلى أن مضادات الأكسدة قد تحمي من عدة أنواع من الأمراض المزمنة ، بما في ذلك السرطان والسكري وأمراض القلب والسمنة .تخفض الكولسترولالكوليسترول مادة شبيهة بالدهون توجد في جميع أنحاء الجسم، بينما تحتاج إلى بعض الكوليسترول ، يمكن أن تتراكم كميات كبيرة في دمك وتزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، لقد ثبت أن حبة البركة فعالة بشكل خاص في خفض الكوليسترول .أظهرت دراسة أخرى أجريت على 57 شخصًا مصابًا بداء السكري أن تناول مكملات حبة البركة لمدة عام واحد أدى إلى انخفاض إجمالي وكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة ، وكل ذلك مع زيادة كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة.مكافحة السرطانمن اهم فوائد حبة البركة انها تعمل على الوقاية من السرطان بفضل احتواءها على مضادات الأكسدة التي تساعد في تحييد الجذور الحرة الضارة التي قد تساهم في تطور أمراض مثل السرطان.ووجدت دراسة أنبوبة اختبار أن الثيموكينون الموجود بحبة البركة يسبب موت الخلايا في خلايا سرطان الدم، وفى دراسة اخرى ساعد في تعطيل خلايا سرطان الثدي وقد تكون فعالة ضد عدة أنواع أخرى من السرطان ، بما في ذلك سرطان البنكرياس والرئة وعنق الرحم والبروستاتا والجلد والقولون.قتل البكتيرياالبكتيريا المسببة للأمراض هي المسؤولة عن قائمة طويلة من الالتهابات الخطيرة ، والتي تتراوح من التهابات الأذن إلى الالتهاب الرئوي، ووجدت بعض دراسات أنابيب الاختبار أن لها خصائص مضادة للبكتيريا ويكون فعالًا في محاربة سلالات معينة من البكتيريا.تقلل الالتهابفي معظم الحالات ، يكون الالتهاب استجابة مناعية طبيعية تساعد في حماية الجسم من الإصابة والعدوى، من ناحية أخرى يُعتقد أن الالتهاب المزمن يساهم في مجموعة متنوعة من الأمراض ، مثل السرطان والسكري وأمراض القلب، وجدت بعض الدراسات أن حبة البركة قد يكون لها تأثيرات قوية مضادة للالتهابات في الجسم.حماية الكبدالكبد عضو مهم للغاية فهو يزيل السموم ، ويستقلب الأدوية ، ويعالج المغذيات وينتج البروتينات والمواد الكيميائية الضرورية للصحة.وجدت العديد من الدراسات التي أجريت على الحيوانات الواعدة أن حبة البركة تساعد في حماية الكبد من الإصابة والتلف.تنظيم نسبة السكريمكن أن يسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم العديد من الأعراض السلبية ، بما في ذلك زيادة العطش وفقدان الوزن غير المقصود والإرهاق وصعوبة التركيز.يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم على المدى الطويل إلى عواقب أكثر خطورة مثل تلف الأعصاب وتغيرات الرؤية وبطء التئام الجروح.وجدت دراسة أن تناول حبة البركة يوميًا لمدة ثلاثة أشهر أدى إلى انخفاض كبير في نسبة السكر في الدم أثناء الصيام ومتوسط ​​السكر في الدم ومقاومة الأنسولين .تمنع قرحة المعدةقرحة المعدة هي تقرحات مؤلمة تتكون عندما تتغذى أحماض المعدة على طبقة المخاط الواقي التي تبطن المعدة.أظهرت دراسة أخرى أن حبة البركة ومكوناتها النشطة تمنع القرحة وتطورها وتحمي بطانة المعدة من تأثيرات الكحول .كيف تضيف حبة البركة لروتينك الغذائيعادة ما يتم تحميصه قليلاً ثم طحنه أو استخدامه بالكامل لإضافة نكهة إلى أطباق الخبز أو الكاري.بعض الناس يأكلون البذور نيئة أو يخلطونها بالعسل أو الماء و يمكن إضافتها إلى دقيق الشوفان أو العصائر أو الزبادي، ويمكن تخفيف الزيت وتطبيقه موضعياً على الشعر والجلد أو تناوله في شكل مكمل.