الصداع المزمن أبرزها.. أعراض غضروف الرقبة



أعراض غضروف الرقبة أعراض غضروف الرقبة

يمكن أن تتطور مشاكل الغضروف في أي مفصل في الجسم، ولكن بعض أعضاء الجسم أكثر عرضة للغضروف، ومنها الرقبة والظهر.







أعراض الغضروف في الرقبة



قد يعجبك أيضا...

يمكن أن يحدث الفُصال العظمي أيضًا في العمود الفقري والرقبة، حيث يُشار إليه عادةً باسم داء الفقار الرقبية، وتظهر أعراض الغضروف في الرقبة عندما تتأكل المادة الجيلاتينية بين كل فقرة من فقرات العمود الفقري وصولا إلى الرقبة.وتحمي حشوة الغضروف أو المادة الجيلاتينية العظام من الضغط على بعضها البعض، لذا عندما تقل أو تختفي المادة الجيلاتينية هذه؛ يمكن أن يؤدي إلى الالتهاب والألم، ويتبعه صعوبة في النوم، مع صعوبة في القيام بالأنشطة اليومية.وغالبًا ما ترتبط أعراض الغضروف في الرقبة بالسمنة، أو بالجلوس في وضعيات خاطئة، أو بسبب النوم بشكل غير صحيح؛ الأمر الذي يتبعه بعض أعراض غضروف الرقبة، ومن أبرزها:- الإحساس بآلام شديدة بدءًا من الرقبة وحتى الكوع أو أصابع اليد.- عدم القدرة على تحريك الرقبة بشكل طبيعي.- الإصابة بصداع مزمن.- الإصابة بالتنميل في منطقة الرقبة والذراعين.