فوائد العرقسوس الصحية .. تعرف عليها

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الفوائد الصحية لتناول العرقسوس.
الفوائد الصحية لتناول العرقسوس..
علاج إضطربات المعدة ، أمراض الجهاز التنفسي ، تخفيف اعراض الطمث ، علاج القرحة الهضمية ، علاج نقص المناعة ، علاج إلتهابات الكبد ؛ كما انه علاج فعال لإلتهابات المفاصل الروماتويدي و مرض السكري ، السرطان ،علاج الإرهاق ،السرطان ، السل ، الإضطربات العصبية ،السمنة ، كما أنه يساعد في تنظيم مستويات الكوليسترول ،التخلص من السموم ، صحة الجلد ، البشرة ،صحة الأسنان ، الجهاز المناعي ،علاج رائحة الجسم الكريهة ، الإكتئاب .
القيمة الغذائية في العرقسوس :
يحتوي العرقسوس علي مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية المفيدة مثل الفلافونيدات ، مصدر لفيتامين ب 1 ، ب 2 ، ب 3 ، ب 5 ، فيتامين هـ ، . كما أنه يمد الجسم بالمعادن مثل الفوسفور والكالسيوم و الكولين والحديد والبوتاسيوم والسلينيوم والسليكون والبيتا كاروتين والثيمول والفينول وحمض الفيرليك .
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