فوائد العرقسوس الصحية .. تعرف عليها



فوائد العرقسوس الصحية فوائد العرقسوس الصحية

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الفوائد الصحية لتناول العرقسوس.



الفوائد الصحية لتناول العرقسوس..

علاج إضطربات المعدة ، أمراض الجهاز التنفسي ، تخفيف اعراض الطمث ، علاج القرحة الهضمية ، علاج نقص المناعة ، علاج إلتهابات الكبد ؛ كما انه علاج فعال لإلتهابات المفاصل الروماتويدي و مرض السكري ، السرطان ،علاج الإرهاق ،السرطان ، السل ، الإضطربات العصبية ،السمنة ، كما أنه يساعد في تنظيم مستويات الكوليسترول ،التخلص من السموم ، صحة الجلد ، البشرة ،صحة الأسنان ، الجهاز المناعي ،علاج رائحة الجسم الكريهة ، الإكتئاب .



القيمة الغذائية في العرقسوس :

يحتوي العرقسوس علي مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية المفيدة مثل الفلافونيدات ، مصدر لفيتامين ب 1 ، ب 2 ، ب 3 ، ب 5 ، فيتامين هـ ، . كما أنه يمد الجسم بالمعادن مثل الفوسفور والكالسيوم و الكولين والحديد والبوتاسيوم والسلينيوم والسليكون والبيتا كاروتين والثيمول والفينول وحمض الفيرليك .

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فوائد العرقسوس للجسم ..- حماية الكبد :فقد أظهرت الدراسات حول أثر العرقسوس علي الكبد ، يحتوي العرقسوس علي عناصر فعالة في علاج إضطربات الكبد و التخلص من السموم وتنظيم عمل الكبد و قدمت أخر دراسة بحثية بان الفلافونويد الموجودة في العرقسوس و يمتلك ضفات مضادة للأكسدة و تساعد في حماية خلايا الكبد من الدهون العالية و الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة .- علاج إضطربات المعدة :يحتوي العرقسوس علي حمض glycyrrhizic و الذي يحمي الجسم من نمو البكتريا و علاج عسر الهضم .- إلتهاب المفاصل الروماتويدي :يمتلك العرقسوس خصائص مضادة للإلتهابات و فعال جيداً في علاج إلتهاب المفاصل الروماتويدي؛ و قد أشارات الأبحاث بأن العرقسوس يقلل من مستويات السيتوكينات التي تعالج التورم .- أعراض قبل الطمث :العرقسوس غني بالإيسوفلافون و هذا يساعد علي توازن الإستروجين والبروجستيون في الجسم ؛ وقد أظهرت نتائج إيجابية بأن العرقسوس حد في تخفيف الأثار النفسية وتحسين الصحة البدنية لأن الإستروجين النباتي يساعد في رفع مستويات البروجستيون في الجسم مما يعمل علي تهدئة تقلصات الرحم أثناء فترة الحيض؛ كما أنه فعال في علاج مشكلة إحبتاس الماء الناتجة عن التأثيرات الهرمونية.