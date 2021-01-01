وسائل منع الحمل بالحبوب.. وموانع مناسبة للمتزوجين حديثا



وسائل منع الحمل وسائل منع الحمل

‎‎تبحث السيدات دائما عن وسائل منع الحمل بالحبوب، إلا انه في الغالب قد لا يفضل الطبيب في وصف وسائل منع الحمل بالحبوب، ووصف نوع اخر من وسائل منع الحمل والذي يتناسب مع حالتها الصحية وغيرها من المقاييس.



وتهدف وسائل منع الحمل بالحبوب إلى محاولة منع حدوث الحمل من خلال إبقاء البويضة والحيوانات المنوية منفصلين، ووقف إنتاج البيض، ووقف لصق الحيوانات المنوية والبويضة (البويضة الملقحة) على بطانة الرحم.



ومع وجود العديد من الخيارات بخلاف وسائل منع الحمل بالحبوب، فيمكنك تحديد الطريقة الأفضل؟، لذا سنقوم باستعراض كل ما يخص وسائل منع الحمل خلال السطور التالية.

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‎وسائل منع الحمل المزروعةوهناك العديد من وسائل منع الحمل المزروعة، وتختلف اختيار وسائل منع الحمل المزروعة من مرأة لأخرى، وذلك بحسب ما تفضله السيدة، وما يتناشب مع طبيعة حياتها، وأيضا بحسب حالتها الصحية والتي يقوم الطبيب بتحديها.ويمكن ‎استخدام وسائل منع الحمل المزروعة والذي يطلق عليها وسائل منع الحمل الهرمونية بعدة طرق، تشمل: الحبوب واللصقات والحقن والأجهزة الرحمية والحلقات المهبلية.ولكل وسائل منع الحمل مخاطر ومميزات؛ حيث تشمل المخاطر المرتبطة بـ ‎وسائل منع الحمل المزروعة النوبات القلبية ، السكتة الدماغية ، والجلطات الدموية، ارتفاع ضغط الدم، وأورام الكبد، وحصوات المرارة.وتكون هذه المخاطر أعلى بعض النساء، والتي يمكن ان يتوفر لدى المرأة حالة او اثنان من الشروط التالية، وقد يقوم الطبيب بتفضيل وسيلة منع الحمل عن الأخرى بحسب حالة المرأة الصحية، وتشمل :- أكبر من 35 عاما.- زيادة الوزن.- لديهم تاريخ من بعض اضطرابات تخثر الدم الموروثة.- ضغط دم مرتفع.- ارتفاع نسبة الكوليسترول.- المدخنات.‎وسائل منع الحمل الآمنةتبحث السيدات دائما على وسائل منع الحمل الآمنة، من خلال متابعتها مع الطبيب، وتهدف وسائل منع الحمل إلى محاولة منع حدوث الحمل من خلال إبقاء البويضة والحيوانات المنوية منفصلين، ووقف إنتاج البيض، ووقف لصق الحيوانات المنوية والبويضة (البويضة الملقحة) على بطانة الرحم.وهناك العديد من وسائل منع الحمل الآمنة والتي صرح بها الأطباء، ويمكن به ضمان عدم حدوث الحمل إن تم الالتزام بالتعليمات التالية لكل وسيلة منهم.1- الامتناعالامتناع عن ممارسة الجنس هو احد وسائل منع الحمل الآمنة لتحديد النسل يمكن تعريفها بطرق مختلفة ولا تشمل الجماع على الإطلاق لعدم الإيلاج المهبلي، وهي الطريقة الوحيدة لتفادي الحمل والإصابة بالأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي بنسبة 100٪، والامتناع عن ممارسة الجنس آمن وفعال وله العديد من الفوائد؛ ولا توجد آثار جانبية وهو مجاني.2- حقن منع الحمليُعطى DepoProvera كل 3 أشهر، وهو شكل من أشكال وسائل منع الحمل الآمنة تحديد النسل عن طريق الحقن يستخدم هرمون البروجستين لمنع الحمل، وعند استخدامها بشكل صحيح ، فهذه طريقة فعالة للغاية لتحديد النسل حيث يعاني أقل من 1 % من النساء من حمل غير مقصود.وتشمل فوائد تحديد النسل عن طريق الحقن سلامته وراحته ، والوقاية من سرطان الرحم ، والسلامة مع الرضاعة الطبيعية ، ونقص الأستروجين.3- الطرق الهرمونيةيمكن إعطاء وسائل منع الحمل الآمنة الهرمونية بعدة طرق ، بما في ذلك الحبوب واللصقات والحقن والأجهزة الرحمية والحلقات المهبلية.وتشمل المخاطر المرتبطة وسائل منع الحمل الهرمونية النوبات القلبية ، السكتة الدماغية ، والجلطات الدموية، ارتفاع ضغط الدم، وأورام الكبد، وحصوات المرارة.تكون هذه المخاطر أعلى لدى بعض النساء ، بما في ذلك النساء:- أكبر من 35 عاما.- زيادة الوزن.- لديهم تاريخ من بعض اضطرابات تخثر الدم الموروثة.- ضغط دم مرتفع.- ارتفاع نسبة الكوليسترول.- المدخنات.‎طرق منع الحمل للعرسانويشعر اغلب المتزوجين حديثا في ان لديهم رغبة في تأجيل الحمل لفترة زمنية، وهو ما يجعلهم يبحثون عن طرق منع الحمل للعرسان، والتي تتناسب معهم وتكون آمنة حتي لا تتسب في حدوث العقم، وغيرها من المشاكل التي يسمعون عنها.وهناك العديد من ‎طرق منع الحمل للعرسان والتي قد يصفها الأطباء لمن يتزوجون حديثا؛ والتي تهدف لمحاولة منع حدوث الحمل من خلال إبقاء البويضة والحيوانات المنوية منفصلين، ووقف إنتاج البيض، ووقف لصق الحيوانات المنوية والبويضة (البويضة الملقحة) على بطانة الرحم.وهناك العديد من ‎طرق منع الحمل للعرسان الآمنة والتي صرح بها الأطباء، ويمكن به ضمان بها عدم حدوث الحمل إن تم الالتزام بالتعليمات التالية لكل وسيلة منهم.1- الامتناعالامتناع عن ممارسة الجنس هو احد ‎طرق منع الحمل للعرسان لتحديد النسل يمكن تعريفها بطرق مختلفة ولا تشمل الجماع على الإطلاق لعدم الإيلاج المهبلي، وهي الطريقة الوحيدة لتفادي الحمل والإصابة بالأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي بنسبة 100٪، والامتناع عن ممارسة الجنس آمن وفعال وله العديد من الفوائد؛ ولا توجد آثار جانبية وهو مجاني.2- حقن منع الحمليُعطى DepoProvera كل 3 أشهر، وهو شكل من أشكال ‎طرق منع الحمل للعرسان تحديد النسل عن طريق الحقن يستخدم هرمون البروجستين لمنع الحمل، وعند استخدامها بشكل صحيح ، فهذه طريقة فعالة للغاية لتحديد النسل حيث يعاني أقل من 1 % من النساء من حمل غير مقصود.وتشمل فوائد تحديد النسل عن طريق الحقن سلامته وراحته ، والوقاية من سرطان الرحم ، والسلامة مع الرضاعة الطبيعية ، ونقص الأستروجين.3- الطرق الهرمونيةيمكن إعطاء ‎طرق منع الحمل للعرسان بعدة طرق ، بما في ذلك وسائل منع الحمل الهرمونية كـ الحبوب واللصقات والحقن، وتشمل المخاطر المرتبطة بوسائل منع الحمل الهرمونية النوبات القلبية ، السكتة الدماغية ، والجلطات الدموية، ارتفاع ضغط الدم، وأورام الكبد، وحصوات المرارة، لذا لا يفضلها الكثير من المقبلين على الزواج.