أعلنت قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" ، الجمعة، عن تدمير صاروخ باليستي أطلقته مليشيا الحوثي تجاه جازان.
وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن في وقت سابق من ، الجمعة، اعلن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه مدينة خميس مشيط السعودية.
وقال التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، إن الأعمال العدائية لمليشيا الحوثي تعد جرائم حرب، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "واس".
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التعليقات على تطور نوعي.. ميليشيا الحوثي تطلق صاروخ باليستي ضد السعودية
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