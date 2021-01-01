أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن ساعات العمل بمراكز تلقي لقاح فيروس كورونا (كوفيد-١٩) خلال شهر رمضان الكريم.
وأوضحت وزارة الصحة، أن المواعيد، ستكون في الفترة من الساعة ٩ صباحًا إلى ١٠ مساءً.
وأضافت الوزارة، أن الموقع الإلكتروني الخاص بحجز لقاح فيروس كورونا للفئات المستحقة هو:-
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التعليقات على الصحة تعلن عن موعد تلقي لقاح كورونا في رمضان
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