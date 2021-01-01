الصحة تعلن عن موعد تلقي لقاح كورونا في رمضان

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موعد تلقي لقاح كورونا في رمضان

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن ساعات العمل بمراكز تلقي لقاح فيروس كورونا (كوفيد-١٩) خلال شهر رمضان الكريم.

وأوضحت وزارة الصحة، أن المواعيد، ستكون في الفترة من الساعة ٩ صباحًا إلى ١٠ مساءً.

وأضافت الوزارة، أن الموقع الإلكتروني الخاص بحجز لقاح فيروس كورونا للفئات المستحقة هو:-

www.egcovac.mohp.gov.eg

للمزيد من المعلومات والاستفسار عن اللقاح يرجى الاتصال على الخط الساخن: ١٥٣٣٥.

وذكرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه تم التوسع في أماكن تلقي اللقاحات لتصل حتى الأن إلى 169 مركزًا على مستوى الجمهورية وجار التوسع فيها لتصبح 350 مركزًا بنهاية الأسبوع المقبل.

المصدر: elbalad

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